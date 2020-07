Cruda advertencia de la OMS: “Si no se siguen las normas básicas, la pandemia de coronavirus va a ir peor, peor y peor”

El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes 13 de julio por medio de un comunicado público que la pandemia de coronavirus “va a ir peor, peor y peor si no se siguen los principios básicos” para detener su propagación.

“Permítanme ser franco: demasiados países van en la dirección equivocada”, afirmó el máximo responsable del organismo sanitario dependiente de la ONU.

“El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y personas no reflejan esto. El único objetivo del virus es encontrar personas a las que infectar”, declaró el funcionario internacional africanopor medio de un comunicado.

AP

Tedros Adhanom Ghebreyesus añadió que la pandemia de covid-19 se va a agravar si las autoridades de cada país no comunican a sus ciudadanos con claridad lo que deben hacer para protegerse y no desarrollan una estrategia para prevenir los contagios.

“Aunque el número de muertes diarias se mantiene relativamente estable, hay mucho de qué preocuparse… Todos los países corren el riesgo de contraer el virus, pero no todos se han visto afectados de la misma manera… Los mensajes mixtos de los líderes están socavando el ingrediente más crítico de cualquier respuesta: la confianza”, precisó el director general de la OMS.

Director de la OMS y duro diagnóstico: “El mundo está en una fase nueva y peligrosa de la pandemia de coronavirus” El especialista etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que el avance del covid-19 se está acelerando.

“Si las poblaciones no siguen los principios básicos de salud pública de distanciamiento físico, lavado de manos, uso de máscaras, resguardarse al toser o estornudar y quedarse en casa cuando están enfermos, hay solo un camino para la pandemia: va a ir peor, peor y peor. Pero esto no tiene por qué ser de esa manera, pues cada líder, cada gobierno y cada persona pueden hacer su parte para romper las cadenas de transmisión y poner fin al sufrimiento colectivo, aunque no digo que sea fácil. Claramente no lo es. Pues hay otros desafíos de salud, económicos, sociales y culturales que sopesar”, cerró el representante de la OMS.