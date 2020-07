Disney+ anuncia su nueva joya, la serie “Star Wars: The Bad Batch”

Luego de superar todas las expectativas con "The Mandalorian" y el final de "Star Wars", "Star Wars: The Clone Wars, la temporada final", la compañía Disney+ anunció que estrenará en 2021 otra nueva serie, animada, del universo galáctico: "Star Wars: The Bad Batch", producida por Lucasfilm.

De acuerdo al comunicado entregado por Disney+, "Star Wars: The Bad Batch" aborda la historia de los clones de élite de la Remesa Mala, que aparecieron por primera vez en "The Clone Wars".

Los clones se internarán en una galaxia que cambiará rápidamente justo después de la Guerras Clon. Será una época en la que los miembros de la Remesa Mala "emprenderán misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevas metas", indica el comunicado.

"Puede que las Guerras Clon hayan llegado a su fin, pero nuestra colaboración con los innovadores narradores y artistas de Lucasfilm Animation está sólo en sus comienzos. Estamos encantados de hacer realidad la visión de Dave Filoni a través de las próximas aventuras de la Remesa Mala", manifesto Agnes Chu, vicepresidenta senior de contenidos de Disney+.

Puedes ver el video aquí: