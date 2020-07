Guionista revela que Velma era lesbiana en película de "Scooby-Doo" y cuenta los motivos que impidieron que así se exhibiera

James Gunn, director de cine y autor del guión de la película live-action de "Scooby-Doo" (2002) aseguró que en su versión original de la cinta, el personaje de Velma Dinkley era lesbiana.

"En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guión original. Pero el estudio seguía suavizándolo y suavizándolo, convirtiéndose en algo ambiguo (la versión filmada) y luego en nada (la que fue estrenada) y finalmente tuvo un novio (la secuela)", sostuvo Gunn a través de una publicación en Twitter.

Dicha versión de Gunn fue revelada después de que una usuaria por Twitter le escribiera para realizar una secuela en la que se cumplieran "los sueños live-action de una Velma lesbiana".

Cabe consignar que la película live-action de "Scooby-Doo" fue dirigida por Raja Gosnell y producida por Charles Roven y Richard Suckle para Warner Bros.

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020