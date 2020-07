Contraloría detectó 34 mil contagios menos de coronavirus en plataforma Epivigila y ordenó sumario

La Contraloría General de la República (CGR) concluyó una auditoría especial a las cifras de contagios de covid-19 publicadas por la Subsecretaría de Salud Pública en la plataforma de Epivigila y constató diferencias de más de 34 mil casos al 8 de junio pasado, por lo que ordenó un sumario administrativo para establecer responsabilidades.

Según el informe final, la CGR constató que la información contenida en la plataforma Epivigila al día 8 de junio de 2020 no contempló todos los casos de covid-19, pues no se ingresaron todos los derivados de laboratorios.

De acuerdo a las conclusiones de la CGR, las principales razones de esto fueron que no todos los médicos cumplieron con la obligación de reportar casos y no en todos los casos el Ministerio de Salud realizó las acciones para ingresar los contagios en la plataforma.

Además, indicó la CGR, los datos se consolidaron en excel, lo que pudo conllevar faltas de control o errores en el manejo de datos, pues se detectaron RUT erróneos, nombres asociados a más de un RUT y registros incompletos.

"Al día 9 de junio, constatamos que existió una diferencia de 34.542 personas reportadas con covid-19. Al 16 de junio, se actualizó el reporte oficial de Minsal posterior a la remisión por parte de Contraloría, que incluye los hallazgos mencionados", indicó la Contraloría.

Además de estas diferencias en las cifras, no se pudo realizar un control efectivo de los pacientes con covid-19 no notificados y sus contactos estrechos, al no encontrarse en la plataforma.

Finalmente, la Contraloría dispuso un sumario administrativo en la subsecretaría y dispuso que el Minsal deberá remitir las bases y consignar las consecuencias de incorporar los datos de contagiados para la planificación, implementación y evaluación de las medidas de salud.