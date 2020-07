Desconfinamiento en Coyhaique: sólo dos cafeterías lograron abrir porque otros 60 locales no contaba con dinero para protocolos

Tras el comienzo del proceso de desconfinamiento en las regiones de Los Ríos y Aysén determinado por el Ministerio de Salud, sólo dos cafeterías abrieron en la ciudad de Coyhaique, lejos de lo que esperaban las autoridades comunales.

Según el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, la baja cantidad de locales gastronómicos abiertos se debió a que los 60 restaurantes no contaban con el dinero para cumplir con el protocolo dictado por la autoridad sanitaria.

"La situación no ha cambiado mucho el primer día de desconfinamiento, porque a nosotros nos pilló por sorpresa, y porque además el rubro gastronómico no tiene el recurso económico para poder implementar las medidas en tan corto plazo", señaló el edil en Bío Bío Chile.

Huala confirmó que solo dos locales, ambos del rubro de la cafetería, lograron cumplir con las normas sanitarias. "Todo el resto no (pudo), porque muchos de ellos ya quebraron y otros simplemente no lo van a hacer porque no tienen cómo", lamentó.