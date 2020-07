Expertos desmenuzan anuncio de nueva ayuda a la clase media del Presidente Sebastián Piñera

Con expectación se aguardaba desde ayer el pronunciamiento del Presidente Sebastián Piñera sobre el nuevo plan de ayuda destinado a la clase media, para apoyarla en medio de la grave crisis económica producto de la pandemia de coronavirus.

Y al final fue cerca de las 14 horas de este martes 14 de julio que el Primer Mandatario dio cuenta al país desde el Palacio de La Moneda junto a varios ministros de las últimas iniciativas, que claramente apuntan a desactivar la posibilidad de que en el Congreso siga avanzando con apoyo de parlamentarios de Chile Vamos la propuesta de retiro del 10% de los fondos que cada cotizante tiene en su AFP.

Destacan entre los anuncios del Presidente la transferencia directa de 500 mil pesos, un crédito solidario de hasta $1.950.000 y apoyo a la vivienda, propuestas que deben pasar por el Poder Legislativo.

Apelando a la academia y al mundo especializado, Publimetro consultó a cuatro expertos acerca de este nuevo anuncio presidencial. Y estas son sus impresiones.

Cristián Gutiérrez Rojas.

El Director de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, Cristián Gutiérrez Rojas, señaló que “si bien los anuncios hechos por la autoridad son tardíos y llegan luego de una ácida discusión respecto al retiro del 10% desde los fondos de las AFP, es valorable la utilización de instrumentos de ayuda a la clase media mucho más directos, como las transferencias monetarias por medio de bonos, considerando por un lado la situación de emergencia y, por otro, el hecho de que aún no se estaba utilizando ni siquiera el 50% del fondo total de doce mil millones de dólares dado a conocer en su momento. Más allá del monto entregado y de las condiciones establecidas para la entrega de esta ayuda específica, desde una mirada más estructural y de largo plazo rescato el llamado del Presidente a discutir de verdad un cambio profundo al sistema de pensiones chileno, que ya no da para más”.

Patricio Gana.

El contador Patricio Gana, director de Redacon, declaró que “me parece bueno el anuncio del Presidente y va en la dirección correcta, aunque yo creo que será insuficiente. Los 500 mil pesos de traspaso directo es algo excelente y lo haría por tres meses, pero no estoy tan de acuerdo con el tema del préstamo, a pesar de que es solidario. No comparto la forma en la que será devuelto, pues quizás termina siendo una carga relativamente alta para las personas. Una forma más eficiente de retornar esos dineros sería subiendo los impuestos personales a los tramos más bajos. Si el tope de lo que va a pagar una familia es el 5%, por ejemplo, y hoy una persona que gana un millón de pesos cancela el 1,4% de impuesto real, lo que debemos hacer es aumentarle a esa persona a un 3% el impuesto, y a los que ganan 500 mil pesos y ahora nada pagan de impuesto, que lo hagan en un 1% ó 2%. Así el Estado recauda de a poco, mes a mes, y en función de quienes están trabajando y no de los que se encuentran desempleados. Tampoco aumentaríamos el endeudamiento de la clase media, que ya es alto”.

Gustavo Marcos Escobar.

Por su parte, el economista y profesor de la Universidad Andrés Bello, Gustavo Marcos Escobar, dijo que “los anuncios van en la dirección correcta, pero mientras no existan proyectos en el Congreso no hay cómo comparar las medidas propuestas finales con el escenario del retiro del 10% de los fondos desde las AFP. Además, algunas propuestas dependen de privados, como la postergación de créditos hipotecarios y del CAE, y está por verse la reacción de los agentes de mercado que tienen la última palabra en estas disposiciones. Y quedan fuera trabajadores informales y los hogares de menos ingresos, pues no hay que olvidar que la mitad de chilenos gana menos de 400 mil pesos… En el detalle y el manejo de los tiempos, aquí se juega la efectividad de la estrategia del gobierno, de frenar el proyecto de retiro del 10%. Pero en el caso de las AFP el problema surge cuando los trabajadores, después de esperar a que madurara el sistema mejorado con un pilar solidario, hoy ven que entrega pensiones que distan de la promesa inicial. Por eso para buena parte de la población no es irracional rechazar este sistema, sumado a que los agentes tienen racionalidad limitada y prefieren los recursos en el presente. El problema de fondo es la liquidez, y cómo las familias pueden hacer frente a sus compromisos económicos”.

Ana Velásquez Osorio-

Y la abogada Ana Velásquez Osorio, de Eguiguren Abogados, puntualizó que “con respecto a las nuevas iniciativas que pretende implementar el Gobierno, son un buen aporte, pero se es poco claro al establecer quiénes serán las personas que podrán acceder al bono no reembolsable de 500 mil pesos para los trabajadores de clase media. Es que al momento de poder acceder a este beneficio, de todos modos se estaría dejando fuera a un grupo importante de la población, gente que con suma urgencia necesita paliar la crisis económica a la que día a día se ven enfrentados. Aparte, el punto de otorgar un préstamo estatal a quienes lo necesiten estaría incentivando que las personas se sigan endeudando en medio de un escenario laboral poco claro de cara al futuro”.