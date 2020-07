Posturas ratificadas y suspenso: ¿en qué están los 13 diputados de Chile Vamos que aprobaron el retiro de fondos AFP con miras a la votación particular?

La agenda política nacional sigue marcada por la tramitación de proyecto de ley que permite el retiro del 10% de fondos de AFP. En el Parlamento se viven horas clave con miras a la votación en particular que se llevará a cabo mañana miércoles en la Cámara Baja.

En dicho escenario, el rol que jugarán los 13 parlamentarios de Chile Vamos que la semana pasada votaron a favor de la idea de legislar será trascendental en la nueva votación que se desarrollará en la Cámara de Diputados.

El Gobierno puja para que al menos tres de esos diputados cambien de postura y con ello se evite que el proyecto avance en su tramitación y pase al Senado.

No hay respuestas concretas para las personas que la están pasando mal, los chilenos necesitan ayuda, por lo que mantengo mi voto A FAVOR del retiro del 10% de las AFP's. Habría sido ideal que no tuvieran que sacar de sus ahorros, pero endeudarse no es una solución #VamosDeFrente pic.twitter.com/xRrthOLUz8

— Leonidas Romero Sáez (@leoromerosaez) July 14, 2020