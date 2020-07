Ministro Ignacio Briones y su visión del préstamo gubernamental: “Es como que un amigo te dice págame cuando puedas”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró este martes 14 de julio que el paquete de medidas para beneficiar a la clase media anunciado hoy por el Presidente Sebastián Piñera “va en la dirección correcta” en medio de la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus.

“Lo que está proponiendo el Gobierno es una ayuda inédita, que tiene una transferencia directa no reembolsable a las familias que hayan visto caer sus ingresos de clase media. Eso es una medida inédita, creo que va en la dirección correcta”, aseveró el secretario de Estado a radio Biobío.

Gobierno anuncia transferencia directa de $500 mil, un préstamo solidario y protección a vivienda Con este fortalecimiento del plan de ayuda a la clase media, La Moneda pretende que no se apruebe el retiro del 10% de los fondos previsionales.

“Lo propuesto va en la dirección correcta, porque el Estado se hace cargo solidariamente de esa caída de ingresos, sin tener que afectar las pensiones de los propios trabajadores el día de mañana”, añadió el ministro en alusión al proyecto que el Ejecutivo espera bloquear del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Respecto del préstamo estatal que apunta a compensar hasta un 70% de la caída en los ingresos por medio de tres cuotas de 650 mil pesos, Ignacio Briones señaló que “las familias de más altos ingresos dentro de la clase media van a recibir el mismo bono de 500 mil pesos y van a acceder, si lo desean, a este préstamo solidario que hace el Estado a tasa cero y que es contingente al ingreso, es decir, si lo puede pagar en función de sus ingresos, lo va a devolver”.

Fuad Chahin: “Plan Clase Media está lleno de exclusiones, requisitos y letra chica” Mientras el presidente de la DC señala que la iniciativa deja fuera a mucha gente, otros, como los RN Andrés Celis y Leonidas Romero, insisten en que el retiro del 10% de los fondos de la AFP es la mejor medida y hay quienes encuentran que la propuesta es la adecuada.

E insistió en que “si no tiene ingresos suficientes el día de mañana, porque no encontró pega o le fue mal, quédese tranquilo, que si no pudo devolver todo el préstamo, el Estado se lo va a condonar… Acá uno podría hacer la analogía con un amigo. Cuando uno está corto de plata dice ‘pucha, voy a tener que vender mi auto’, y el amigo te dice ‘no lo vendas que yo te presto la plata, págame cuando puedas, págame dependiendo de cómo te vaya’. Eso es lo mismo que está haciendo el Estado y creo que eso se llama solidaridad”.