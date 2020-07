Iván Moreira y el retiro de fondos AFP: "Nos hemos visto entre la espada y la pared, y hemos tenido que presionar a nuestro Gobierno"

El senador Iván Moreira manifestó su postura en torno al debate sobre el proyecto de ley del retiro del 10% de los fondos de AFP que mañana miércoles se votará en particular en la Cámara de Diputados.

"Me parece que este no es un buen proyecto, pero seamos honrados, nos hemos visto entre la espada y la pared, y hemos tenido que presionar a nuestro Gobierno, no me gusta hacer las cosas así", sostuvo el parlamentario UDI en entrevista con Meganoticias.

Justamente sobre esas tratativas con el Ejecutivo, Moreira apuntó que "nosotros lo que queremos ver son los anuncios que van a hacer, dentro de las próximas horas y esperamos que esos anuncios reviertan la decisión de muchos parlamentarios de cómo van a votar".

Por otra parte, el senador por la Región de Los Lagos criticó al gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, por sus últimas declaraciones en torno al retiro de fondos de pensiones. "Yo le digo, que tenga un poco más de cuidado, porque está generando provocación, está generando que muchas personas que tienen que decidir cómo van a votar en la Cámara de Diputados pueden darse vuelta, porque sus discursos son provocadores", estableció.

Iván Moreira manifestó que "las AFP no son santas, han cometido muchos errores y también han abusado, pero eso no significa que por esa razón la gente va a sacar el 10%, porque hay muchos chilenos, que a mi juicio, no tienen por qué gastar sus ahorros, es el Estado el que tiene que ayudarlos en pandemia".