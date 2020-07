Pamela Jiles y el retiro de fondos AFP: "Le ofrezco mi cuerpo al senador Moreira para que se apruebe esta reforma"

En su reconocido estilo irónico, la diputada Pamela Jiles hizo una particular declaración respecto a los votos del oficialismo que se necesitan para que siga avanzando la tramitación del proyecto de ley de retiro de fondos de AFP.

"Por el retiro del 10% he rogado, he suplicado, le ofrezco mi cuerpo al senador Iván Moreira para que se apruebe mañana esta reforma que salvará del hambre a las personas", escribió en Twitter la parlamentaria del Frente Amplio.

En dicha publicación, la periodista adjuntó un video en el que aparece haciendo declaraciones en el matinal "Mucho Gusto".

Ante el micrófono del espacio de Mega, Jiles hizo la misma declaración sobre el senador Moreira y la necesidad de aprobar el retiro del 10% de fondos de AFP.

"Para mí es importantísimo que se apruebe esta reforma para la gente. He rogado, he suplicado, he hecho todo lo que se puede hacer, para la madre de las batallas que es mañana", dijo la diputada, refiriéndose a la votación en particular del proyecto que se llevará a cabo este miércoles en la Cámara de Diputados.