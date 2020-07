Reportan caída de WhatsApp en servidores de todo el mundo

La aplicación móvil WhatsApp se ha convertido en el medio de comunicación preferido por millones de usuarios en todo el mundo. Por eso cuando surge algún problema con esta app de Facebook, para muchos es un desastre.

Y durante la tarde de este martes 14 de julio ello ocurrió, como lo muestran numerosos reporteros que han dado cuenta de un problema de servidores, por lo que la comunidad de WhatsApp se ha quejado de que no puede comunicarse ni enviar archivos.

El inconveniente ha sido a escala global, y por ello #whatsapp se convirtió en tendencia en Twitter.

Los usuarios señalan que la versión WhatsAppWeb no funciona, mientras que el servicio de la app ha sido más lento en los teléfonos, o bien no era posible obtener la conexión para algunos. Y algunos se lo tomaron con cierto grado de humor, como lo muestran sus posteos.

