Impactantes fotos de descubrimiento de fosa de 18 paracaidistas nazis en Polonia

El Laboratorio de Investigaciones Históricas y Arqueológicas POMOST de Polonia realizó un impactante hallazgo: una fosa con 18 cuerpo que corresponden a paracaidistas nazis de la Luftwaffe.

Los expertos no solo encontraron los 18 cadáveres, sino que también todas sus pertenencias, lo que ayudó a determinar rápidamente de quiénes se trataban.

Aparte de los 18 cuerpos también se encontraron cantimploras, cascos, cuchillos. En sus uniformes se hallaron insignias de la aviación nazi e incluso uno portaba una Cruz Española, medalla que se entregó a los soldados nazis que pelearon en la Guerra Civil, para permitir la instauración de la dictadura De Francisco Franco.

Los hallazgos se efectuaron en las cercanías del pueblo polaco de Kozlice, una zona que en la Segunda Guerra Mundial era territorio alemán que, y que luego fue tomado por el Ejército Rojo de la Unión Soviética.

Según el presidente de POMOST, Tomasz Czabanski, la zona de Kozlice fue bastante activa en al Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en la arremetida de las tropas soviéticas. "Pasaban muchas cosas. Se han descubierto muchas tumbas individuales en esta área (…) Todavía hay muchas tumbas no descubiertas", aseguró al sitio polaco The First News.