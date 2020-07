Schalper anuncia querella y manifiesta: "No es primera vez que el diputado Celis me ataca, parece tener una especie de obsesión conmigo"

Después de las duras acusaciones que su colega y compañero de partido en RN Andrés Celis hiciera en su contra, el diputado Diego Schalper se pronunció a través de Twitter.

"Respecto de las imputaciones recibidas por el diputado Celis, hablaré en detalle después de la votación y convocaré a los medios para eso", partió manifestando el parlamentario por la Sexta Región.

Pese a ello, Schalper dejó varios descargos. "Rechazo tajantemente todas y cada una de las aseveraciones del diputado Celis. Es efectivo que hablé con los diputados (Aracely) Leuquén y (Ramón) Galleguillos para intentar convencerlos con ideas y argumentos. Los dos me manifestaron y han expresado públicamente que votarán a favor del proyecto, lo cual me parece perfecto", fue uno de sus planteamientos.

"Sugerir cualquier otra cosa no sólo es falso, sino tremendamente injurioso respecto de mi y de mis colegas, que jamás se prestarían para nada distinto a un debate argumental", continuó.

Diputado Celis acusa que Diego Schalper ha llamado a otros parlamentarios ofreciendo beneficios a cambio de votos Celis aseguró tener pruebas de una conversación de Whatsapp por si Diego Schalper "tiene mala memoria y no se acuerda con quien habló".

En otra de sus aseveraciones, Schalper sostuvo que "no es la primera vez que el diputado Celis me ataca, porque parece tener una especie de obsesión conmigo. Francamente hasta acá me había mantenido sin respuesta pues la opinión pública y mis colegas tienen una opinión clara. Pero en esta oportunidad ha llegado demasiado lejos, dañándome no solamente a mi, sino también a otros colegas".

"Hacer intrigas tanto en esta como en la primera votación no me parece el camino. Por lo mismo he tomado la decisión de querellarme, pues quiero terminar con este acoso que no solo atenta contra mi honra, sino también contra mi seguridad personal e integridad física", agregó.

Por último, el diputado por el distrito 15 estableció: "respecto de las denuncias anunciadas y solicitadas, me parecen perfectas pues permitirán esclarecer los hechos respecto de lo cual soy el principal interesado. Me pondré a disposición de quien corresponda para eso".

Además de las declaraciones a través de sus redes sociales, Schalper sostuvo en "Contigo en la mañana" en Chilevisión, que efectivamente llamó a los diputados Ramón Galleguillos y Aracely Leuquén, pero "les expresé mis ideas y traté de persuadirlos por la vía de argumentos e ideas y me dijeron que iba a votar a favor, todo lo demás es producto de la imaginación del diputado Celis".