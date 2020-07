Van Rysselberghe y el retiro de fondos de AFP: "Detrás de esto hay un ideologismo extremo y que ha sido concertado por la gente de izquierda"

La senadora y presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe nuevamente mostró sus críticas al proyecto que permite el retiro de fondos de AFP para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus.

En la jornada en la que se votará en particular el proyecto en la sala de la Cámara de Diputados, Van Rysselberghe sostuvo que si se aprueba el retiro del 10% "va a ser muy malo para el país".

En conversación con Tele 13 Radio, la senadora por la Región del Biobío sostuvo que "de verdad encuentro que es innecesario y creo que detrás de esto hay un ideologismo extremo y que ha sido concertado por la gente de izquierda que busca hacer pedazos el sistema de pensiones".

En cuanto al apoyo de diputados del ofcialismo al retiro de fondos de pensiones, la presidenta de la UDI estableció que "el Gobierno debió haberse puesto más firme desde el comienzo porque no puede ser que seas parte del Gobierno y actúes como si fueras de oposición".

"Hubo algunos que no le tomaron el peso a lo que estaban votando, otros que por razones equivocadas no tomaron exactamente el peso de lo que se estaba en juego y a lo mejor alguno no tuvo la capacidad de enfrentar la presión de las redes sociales", continuó.

Por otro lado, respecto a lo que puede pasar en Chile Vamos después de la nueva votación del proyecto de retiro de fondos de AFP, Van Rysselberghe manifestó que "no creo que esté en juego el futuro de la coalición, sí creo que es un golpe duro por las consecuencias que va a tener en el país y porque de alguna manera, se hace difícil después revertir esos mismos efectos".