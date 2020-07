Enfermero italiano enciende las alarmas: "Ha vuelto de nuevo. Hemos comenzado a hospitalizar otra vez pacientes graves de la Covid-19"

Luca Alini es un enfermero de la localidad de Cremona, Italia. El trabajador de la salud alarmó a buena parte de Europa con su comentarios sobre lo que está viviendo, en medio del creciente temor por una segunda ola de covid-19.

"Aquí vamos de nuevo. No es mi costumbre tomar selfies ni publicarlos en Facebook. Hice esto alrededor de las 10.00 horas de la noche.en el trabajo. No es una foto de marzo o abril. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes de Covid-19 con insuficiencia respiratoria grave", aseguró Alini, en citas tomadas por el diario Corriere della Sera.

El enfermero añadió que "el virus aún existe (…) La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana. Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, intenta preguntar qué piensa de todo esto, de que haya personas que insisten en no usar la mascarilla . Intenta preguntar y escuchar lo que piensan. Mientras tanto, continuamos haciendo lo que siempre hacemos, incluso si ahora ya no somos héroes o ángeles, ya no tenemos ningún título honorífico".

Alini advierte de la poca preocupación de la gente tras el fin de los confinamientos, lo que incrementa el temor a rebrotes del virus. "No somos libres de la Covid, pero parece que no importa", sentenció.