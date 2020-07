Girardi advierte al Gobierno que de no aprobase retiro de AFP habrá nuevo estallido social

El senador Guido Girardi, miembro de las comisiones de Salud y del Futuro del Senado, afirmó hoy que la “dramática situación” que viven los chilenos se debe a la “negligencia y falta de sensibilidad del Gobierno” que recién ahora implementa medidas de ayuda que debió hacer en marzo”.

Girardi dijo que recurrir a los fondos de las AFP “es una medida extrema de sobrevivencia”, porque para muchos sectores la ayuda del Gobierno no les llega.

Agregó que los intentos de escamotear esa alternativa sólo provocará “un estallido social de mayo envergadura porque estamos en un contexto de mucha frustración y rabia, ya que Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde la salud, la educación y la seguridad social se transan en el mercado y no son derechos constitucionales”.

Por eso dijo que “hay una situación estructural que sólo se va a resolver a través del plebiscito y una convención constituyente que cambie la Constitución”.

Cambio estructural

Además, el senador Girardi señaló que “tenemos el contexto de un estallido social debido a causas profundas y a un reclamo de la sociedad chilena por mayores niveles de igualdad y terminar con políticas de discriminación y exclusión y hay una incapacidad del Gobierno, por falta de sensibilidad, de escuchar y de ponerse en el lugar de los otros”.

Añadió que “Chile es uno de los países más desiguales del planeta, que el 1% de los más ricos capture el 26,5% de la riqueza y el 10% más rico el 65% del producto y que el 50% más pobre sólo accede al 2,5% del PIB y eso está generado un profundo cuestionamiento y un reclamo contra un ecosistema neoliberal que deja la salud, la educación y la seguridad social en manos del mercado”.

Advirtió que “en la Constitución chilena no están garantizados los derechos a la educación, la salud y la seguridad social porque no los garantiza la política tributaria, ya que la carga es sólo de un 20% del PIB -en los países desarrollados es de un 40%- lo que no permite financiar la salud, la educación y las pensiones como derecho”.

También señaló que “por tanto aquí hay una situación estructural que sólo se va a resolver a través del plebiscito y una convención constituyente que cambie la Constitución”.

Negligencia del Gobierno

Para Girardi, “estamos en una situación de extrema emergencia y el planteamiento de recurrir a los fondos de las AFP se debe a la negligencia del Gobierno y su fracaso total en la estrategia sanitaria y social. La ayuda social se debió entregar a partir de marzo para que los aislamientos y cuarentenas se hubiesen podido realizar y habríamos salido de la pandemia en dos o tres meses a lo más”.

El parlamentario aseguró que “tenemos una ciudadanía, sectores vulnerables y clase media, totalmente abandonados porque el Gobierno le ha dado la espalda a quienes hoy están endeudados, en extrema precariedad, expulsados de las isapres, sin poder financiar sus medicamentos y tratamientos o pagar los servicios básicos y los créditos de consumo”.

Y planteó que “frente a eso no hay ninguna respuesta real. Sólo hay promesas y a última hora, como sacando un conejo del sombrero, hacen una oferta insuficiente porque deja mucha gente afuera. ¿Cuántos pueden demostrar que perdieron un 30% de sus ingresos? Así se va mantener esta situación que tiene a mucha gente desesperada”.

Girardi dijo que “un 80% de los chilenos y chilenas entiende esa realidad y se da cuenta que está en un sistema de AFP que los condena a la pobreza porque mientras bajan sus fondos y el 15% de lo que cotizan va al bolsillo de las AFP y sus administradores obtienen utilidades millonarias con comisiones vergonzosas”.

Campaña del terror

El senador señaló que “en ese contexto el Gobierno, en vez de dar respuestas concretas hace una campaña del terror, junto a los grandes grupos económicos del país, amenazando, persiguiendo y chantajeando, que lo único que va a generar rabia y frustración ante un Ejecutivo que impide alcanzar la solución que ve la gente y ofrece algo que ayuda sólo a unos pocos”.

Recordó que “pasó con la Ley que impide el corte de los servicios básicos, hay familias que no puede pagar el agua, la luz, el gas, internet y el Gobierno quiere vetar la iniciativa que ya fue aprobada transversalmente para defender intereses de grupos económicos y no resolver los problemas de la gente para que pueda capear la crisis”.

Girardi dijo que “el Gobierno opta por defender el modelo neoliberal, a las isapres, a las AFP y sus intereses absolutamente indecentes que han trastocado el sentido mismo de la seguridad social y la han transformado en un negociado. Y todo eso va a llevar, lamentablemente, a un nuevo estallido social, como ya comenzamos a ver, y que puede ser de mayor envergadura del que ya tuvimos”.

Finalmente, advirtió que “la ciudadanía no va a aceptar que se le impida acceder a resolver sus problemas por mantener un sistema que no los protege y mucho menos beneficia. Hoy día hay más desesperanza y angustia porque hay más urgencia y no ven al Gobierno y a los sectores empresariales entendiendo esta situación”.