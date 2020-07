La sinceridad de Jadue y 10% de AFP: “Quién puede dudar que es una mala medida, pero necesaria"

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió en extenso al proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP aprobado hoy por la Cámara de Diputados y admitió que si bien no es una buena iniciativa, era necesaria debido a que el Gobierno no ha ayudado con medidas adecuadas a la ciudadanía.

El edil comunista fue entrevistado en extenso en el programa “Sin Maquillaje”, donde todos los miércoles se dirige a la ciudadanía de su comuna a través de su Facebook Live.

Consultado respecto de una columna de opinión de Daniel Mansuy, intelectual de derecha, quien afirmó que la izquierda votó para el retiro del 10% de las AFP no porque sea un buen proyecto, sino porque es un golpe ideológico para la derecha, Jadue contestó: “Parcialmente, sí, comparto el análisis”.

“Quién podría dudar que (el proyecto de retiro del 10%) es una mala medida. Es una mala medida porque los trabajadores terminan sacando plata de sus propios ahorros para resolver sus problemas. Pero esta mala medida, que nos hubiera encantado que no fuera necesaria, es por culpa del Gobierno, que llega cinco meses tarde a todo. Y además de tarde, de manera insuficiente”.

“Primero -agregó- el Gobierno aprueba un Ingreso Familiar de Emergencia con una cobertura muy reducida, y escalonado a la baja, en tres meses. Entonces, para corregir eso, vuelve a aprobar un Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, pero por debajo de la línea de la pobreza, con una cobertura también demasiado reducida, sin aportar ni un solo peso a la clase media. Entonces, en este sistema, con este Gobierno inepto, ¿qué queda?”

Para el alcalde de Recoleta, “esta no es una medida que nos hubiera gustado tener. Ahora, efectivamente, esto le da un golpe ideológico al modelo, porque la gran resistencia de la derecha a que los cotizantes saquen sus fondos no es porque estén muy preocupados de las pensiones (…) Ni al Presidente Piñera ni a nadie en la derecha en los últimos 30 años les han importado un bledo las pensiones de los chilenos. No han querido corregir este sistema económico”.

El arquitecto añadió: “Es más, anticipadamente les estuvimos pidiendo una ayuda que fuera significativa, oportuna, con una cobertura universal, y en el Gobierno dijeron que no había plata. Pero cuando les llegamos a tocar las AFP aparece la plata. ¡De un minuto a otro! Y empezaron los ofertones. Incluso, a cargo de un diputado de la República empezaron las extorsiones, y los ofrecimientos y los sobornos que están siendo denunciados hoy”.

Jadue insistió en que, “entonces, sea buena o sea mala, era la última medida que tenía la gente para poder obtener un poco de ayuda en este tiempo, con cargo a ellos mismos, ya que hay un Gobierno que no es capaz de hacerlo. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de Renovación Nacional (Mario Desbordes), lo dicen todos los diputados de la derecha que votaron por aprobar el proyecto del 10% de retiro de las AFP”.

Respecto del golpe ideológico al modelo económico, apuntó: “Ahora, si además de esto que era una urgencia indispensable, podemos darle un golpe ideológico a lo que todos pensaban que era intocable, como las AFP, bienvenido sea. Para mí, esto es un proceso constituyente en marcha y de facto. ¿Por qué? Porque habían varios que no estaban de acuerdo con la medida y que la terminaron aprobando por la presión de la ciudadanía. Esto no lo logró el Parlamento, esto lo logró el movimiento social, el movimiento No más AFP, los partidos de izquierda, la gente movilizada”.

Jadue descartó que el valdalismo de la víspera haya influido en la decisión de los parlamentarios.

“No, yo creo que el vandalismo está afuera y es absolutamente condenable. Nadie puede justificar la violencia que termina afectando al movimiento social y a las demandas legítimas de la ciudadanía. Yo espero que no sea recurrente, que sean hechos aislados. Ahora, es extraño que en un estado de excepción, con toque de queda, pase lo que pasó”, dijo.

Por último, señaló que el proyecto de retiro del 10% se debe corregir en el Senado.

“En el Senado se debiera corregir el proyecto que fue aprobado hoy, porque la derecha, hábilmente, dejó pasar lo que era una necesidad muy sentida de la ciudadanía: no aprobó la segunda parte del proyecto, que era la construcción de un fondo solidario, que no iba a ser para reintegrar la plata que sacara la gente, sino que para fortalecer el pilar solidario, con el fin de mejorar las pensiones más bajas de Chile de manera inmediata”.

“Eso -agregó- la derecha lo evita, de manera que este proyecto, que es una medida desesperada, pero necesaria hoy, termina siendo un proyecto regresivo. Ampliamente apoyado por la ciudadanía, pero regresivo. Por eso espero que en el segundo trámite, en el Senado, se reincorpore la creación de este fondo solidario, a través de una indicación, y que la derecha se allane a entender que este es el primer paso para una reforma real del sistema de pensiones”.