Presidente del PPD vuelve a llamar la atención al aire a matinal de CHV por no incluir mujeres en su panel

Un nuevo momento de tensión se vivió esta mañana en el matinal "Contigo en la mañana", de Chilevisión, luego que el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, hiciera ver al aire la falta de mujeres entre el grupo de invitados que estaban discutiendo la reforma al sistema de pensiones.

A su turno, el excanciller dijo que "quisiera señala que son puros hombres en este panel. Yo no me voy a retirar como el diputado Boric, pero les voy a hacer una recomendación, que inviten a Paula Benavides, que quizás es la persona que más sabe en Chile sobre sistema de pensiones o bien a Natalia Piergentilli, que es exsubsecretaria de Economía. Son dos personas, mujeres, que saben una enormidad, y de hecho yo sigo mucho las recomendaciones que ellas me hacen. Así que, sólo les aviso".

Captura

Tras el comentario de Muñoz, tomó la palabra Julio César Rodríguez, quien dijo que "me da pie para decir que teníamos invitada a Luz Poblete, de Evópoli. Era nuestra panelista estable del día de hoy, lamentablemente tuvo algunos problemas personales. Hoy en la mañana tuvo algunos problemas personales, le mandamos un abrazo. No había querido decirlo antes, pero ya que usted puso el tema en la mesa, ella era nuestra invitada de hoy".