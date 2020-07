El mensaje de René Alinco a Lagos Weber: "Trata, alguna vez en tu vida, de hacer algo por Chile"

El polémico proyecto de retiro del 10% de los fondos de la AFP, cómo medida para palear el duro momento económico que enfrenta el grueso de la población chilena, no solo ha generado roces y divisiones al interior de Chile Vamos y en su vínculo con el Gobierno, también está siendo foco de tensión dentro de la oposición.

Luego que el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) anunciara que realizaría indicaciones al proyecto para que se pague impuesto por el retiro del dinero que iría en ayuda de la gente y también para activar una economía gravemente dañada por los confinamientos, muchos dirigentes de la oposición han levantado la voz contra la idea del senador.

Sin ir más lejos, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, adelantó que él era partidario de aprobar el proyecto sin ninguna indicación o condición, tal como ya lo visó la Cámara de Diputados.

#VIDEO "Oye Lagos Weber te mando un mensaje desde la Patagonia" Mira a continuación el mensaje 👇👇👇👇👀👀 Posted by Rene Alinco Bustos on Saturday, July 18, 2020

Sin embargo, el más duro hasta ahora ha sido el diputado independencia René Alinco, quien en duros términos llamó a Lagos Weber a evitar cualquier indicación al proyecto.

"Oye Lagos Weber (…) te recomiendo que no presentes ninguna indicación. La gente de Chile, los trabajadores, las mujeres, necesitan su plata ahora y no tienen por qué pagar impuestos", afirmó el diputado, quien añadió que "yo te recomendaría que hagas una ley para multar y meter preso a muchos que tú conoces y que han evadido impuestos por muchos años. Te recomendaría también que hagas otro proyecto de ley, ya que te gusta tanto legislar, que todos esos que han ido a estudiar al extranjero y que no terminaron los estudios, y que tampoco le han devuelto ni un peso al Estado, también sean sancionados y los manden presos".

Luego Alinco añadió: "Trata de no sancionar este proyecto. Trata de no hacerle le juego a la derecha, que tiene muchos amigos ahí que quieren atrasar este proyecto y patearlo para adelante (…) Los trabajadores de Chile, hombres y mujeres, simplemente quieren su propia plata. No tienen por qué pagar impuestos, si es su propia plata. Trata, alguna vez en tu vida, de hacer algo por Chile, por la gente humilde, por la gente pobre del puerto, que de forma equivocada votaron por ti".

El diputado siguió: "Espero que no presentes ninguna indicación, porque eso simplemente va a afectar a los que este proyecto pretende beneficiar".

"Y por último te voy a decir que la gente no entendió mal, la gente ya se da cuenta perfectamente quiénes son los que defienden a los trabajadores y quiénes defienden a los empresario. La gente no entendió mal Lagos Weber, y aún estás a tiempo para reivindicarte, votar a favor del proyecto, he insisto, que salga rápido. Y eso significa que no presentes tú y ojalá ningún senador de la oposición una indicación que signifique atrasar más este tan necesario proyecto para los trabajadores y trabajadoras de Chile", finalizó.