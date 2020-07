Con Durana ya van cinco: retiro de fondos de AFP sigue ganando votos de aprobación entre los senadores de Chile Vamos

Aunque recién durante la tarde de este lunes se votará en general en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP, el tablero para la votación en la sala de la Cámara Alta ya arroja varias claridades.

En dicho contexto, durante la mañana de este lunes se dio a conocer un nuevo voto a favor desde Chile Vamos. El senador por Arica y Parinacota José Durana (UDI) anunció su apoyo al retiro de fondos previsionales, con lo que ya van cinco senadores oficialistas que han comprometido su aprobación.

"He tomado la decisión de votar a favor del retiro del 10%. No es un voto ideológico, no estoy transgrediendo los principios de la UDI ni de la derecha, muy por el contrario: estoy con la gente", manifestó Durana a través de un video.

El senador Iván Moreira (UDI) volvió a lanzar duras críticas hacia el Gobierno en medio de la severa crisis que… Posted by Publimetro Chile on Monday, July 20, 2020

"Este es un voto humano, porque hoy día el grado de universabilidad que tiene el retiro de fondos permite efectivamente solucionar la vida a personas que lo están pasando muy mal", continuó.

De este modo, Durana se suma a los UDI Iván Moreira y David Sandoval, además de los RN Manuel José Ossandón y Juan Castro como senadores oficialistas que votarán a favor del retiro del 10% de los fondos AFP.

Cabe recordar que para ser aprobado en la sala del Senado, el proyecto debe contar con 26 votos a favor. Y sin contar con los parlamentarios mencionados en el párrafo anterior, la oposición por sí sola ya contaría con 24 preferencias.