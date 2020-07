Marte en el ojo de la carrera espacial: Emiratos Árabes Unidos envía su primera misión mientras que China y la NASA se preparan para sus lanzamientos

La carrera espacial está que arde, tal como cuando el rumbo de todos los países era la luna, ahora, en medio de la peor pandemia del los últimos 100 años, el nuevo destino de moda es Marte; Emiratos Árabes Unidos lanzó con éxito una sonda, luego de dos intentos fallidos por causas meteorológicas.

Emirates Mars Mission, es la primera misión interplanetaria de un país árabe. La sonda llamada Amal, que significa Esperanza, fue montada sobre el cohete japonés Mitsubishi Heavy Industries, también llamado MHI o MHI-2A, y enviado al espacio desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT

— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020