Se supo todo: Daniel Jadue confiesa que quiere ser Presidente

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reconoció por primera vez, con inédita claridad, su voluntad de participar en las elecciones presidenciales de 2021.

Jadue fue el nuevo invitado a "Conversando en casa", y abordó las posibilidades de ser candidato presidencial, considerando el alentador escenario que le brinda los resultados de las últimas encuestas.

“Estoy absolutamente disponible para ser Presidente. El Partido Comunista hace más de seis meses, entendiendo lo que estaba pasando en el país, decidió que en la próxima elección presidencial habrá un nombre de nuestra lista. Si la ciudadanía lo hace sentir con claridad, los militantes vamos a actuar en consecuencia. Yo ya me metí en esto, yo empecé a militar desde los once años, entonces comprenderá que después de cuarenta años de militancia, uno no llega a este punto para decir ‘ah no, me voy para la casa’. Uno en cada paso en la vida, abre puertas y cierra otras. Entonces, después de cuarenta años de abrir puertas en la misma dirección, la de la política y el servicio público, uno tiene que estar disponible a lo que el pueblo defina”.

Su mirada a la derecha

“Mario (Desbordes) tiene una condición muy particular. Dentro de los líderes de la derecha, es uno de los pocos que tiene extracción popular. Es carabinero en retiro y sabemos cuáles son los salarios y la vida que llevan los carabineros, son de los trabajadores peor pagados de este país para la responsabilidad que tienen. Entonces, creo que Mario siempre ha sido mirado con algo de desprecio por su sector por la extracción social que tiene, y por eso mismo le resulta mucho más fácil entender el dolor de la gente, entender la angustia y ponerse en su lugar. Mario es un hombre que tiene mucha más empatía que todo el resto de los líderes de su sector.

Opina de la TV

“Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza que alguien que ya viste canas en su cabello, tenga que dar excusas diciendo que él es inmaduro y que todos conocen sus salidas un tanto juveniles. Yo creo que jugar con la dignidad de las personas no es un problema de madurez, es problema de un ADN, de una convicción ideológica. Yo creo que a Viñuela lo traiciona su ADN de extrema derecha, situación que ha dado a conocer en diversas oportunidades. Me parece una falta de respeto increíble, que daña al canal, el haber pasado por encima de una persona”. Luego cerró señalando que “es lamentable que todavía exista gente que piense que comunicadores sociales de este tipo puedan estar al aire”.