Senador Alejandro Navarro: “Si el Gobierno veta el 10% que aprobaremos en el Senado, Piñera deberá salir en helicóptero de La Moneda como De La Rúa”

Muy duro con el Presidente Sebastián Piñera fue el senador Alejandro Navarro, del partido País Progresista, quien rechazó la posibilidad de que el Gobierno vete el Proyecto de Ley que busca permitir el retiro del 10% de los fondos previsionales.

“La responsabilidad principal de que hoy debatamos el retiro del 10%, es del Gobierno y de sus políticas insuficientes para ayudar a la clase media y a la ciudadanía para enfrentar la pandemia de coronavirus”, señaló el parlamentario por la Región del Biobío.

“Se lo advertimos al Ministro (de Hacienda) Ignacio Briones reiteradamente… No alcanza, no es suficiente, es meterle la mano al bolsillo a los trabajadores. Discutimos el 10% ante el fracaso de la política de ayuda económica del Gobierno. Y si el Ejecutivo hoy día quiere vetar la Ley del 10%, queremos advertir que habrá un levantamiento popular… Sería un suicidio político para Piñera y quiero saber quién le está recomendando ese camino”, agregó el senador Alejandro Navarro.

El integrante de la Cámara Alta añadió que “si Piñera veta este Proyecto en el Senado o luego cuando esté a punto de promulgarse la Ley, lo que va a haber es una rebeldía que va a terminar con él como Fernando De La Rúa en la Casa Rosada de Argentina, huyendo en helicóptero, porque no podía siquiera transitar por las calles de Buenos Aires”.

El senador Alejandro Navarro finalizó recordando que “el New York Times de Estados Unidos, The Economist de Inglaterra y Deutsche Welle de Alemania, han señalado que se acabó el Gobierno, que Piñera ya no gobierna. Entonces la pregunta es ¿quién gobierna en Chile? Y la respuesta es: los grandes grupos económicos que están detrás de esta oposición al 10%, y que han desechado al Gobierno y también a Piñera”.