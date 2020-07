El adiós más triste: escaló hasta la ventana de la UCI para despedirse de su madre antes que muriera

La historia de Jihad Al-Suwaiti ha conmovido al mundo. El gigantesco amor por su madre no lo detuvo la pandemia ni cuarentenas o las barreras de un hospital cerrado por los casos de Covid. Apenas fue informado que su madre estaba grave en la UCI, el joven palestino trepaba la venta donde estaba su madre para verla y consolarla con una mirada de un amor increíble.

El muchacho de 30 años se despidió así de la mujer que le dio la vida y que lo crió sola tras la muerte de su padre. Su madre, de 73 años, sufría de leucemia, que se vio agravada por el coronavirrus.

Jihad Al-Suwaiti climbed the wall of the Hebron hospital

In the occupied West Bank, Israhell to look after his mother who had COVID-19

He was finally able to, access her room, to say goodbye one last time, before his mother she died. #Palestine #IsraeliCrimes #BDSIsrael #Gaza pic.twitter.com/1LWQe7deSA

