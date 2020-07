Evelyn Matthei advierte que las migraciones atentarán contra el empleo cuando llegue la "nueva normalidad"

A Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, no le parecen algunas cosas que se comienzan a fraguar para cuando la crisis sanitaria comience a superarse. Particularmente, algunos asuntos que tienen relación con la llegada de extranjeros al país en busca de mejores oportunidades. Apoyada en el hecho que algunos inmigrantes que se han visto complicados durante la pandemia y ni siquiera han podido retornar a sus países de origen, la autoridad comunal manifiesta su preocupación a través de redes sociales, donde alerta respecto de una indicación ingresada al proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería que se encuentra en su segundo trámite constitucional y que, de aprobarse, la edil siente que perjudicaría el acceso al empleo para los chilenos.

La jefa comunal llama la atención respecto del Párrafo Segundo, Permanencia Transitoria, el cual -en su artículo 56- recibió la siguiente indicación de los senadores Isabel Allende (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD): “Artículo 56.- Permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del país de origen, a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el artículo 27 de la presente ley”.

Ante esta indicación y la posibilidad de que se apruebe en el senado, la exministra y exparlamentaria, señala que “les pregunto: ¿los empleos que creemos en Chile debiera ser para la gente que ya vive en Chile o quieren que siga y siga llegando gente de otros países para tratar de ocupar esos pocos empleos que van a existir? Y se los pregunto porque he visto con mucha preocupación que la senadora Allende y el senador Latorre, de Revolución Democrática, están pidiendo que cualquier persona, que cualquier extranjero, pueda llegar a nuestras fronteras y pedir un permiso transitorio para la búsqueda de oportunidades laborales, es decir, cualquiera va a poder venir, entrar y tener un permiso para buscar oportunidades laborales”. Así, Matthei vuelve a abrir el debate respecto del tema migratorio, vigente durante un largo periodo debido a la llegada de personas de los países vecinos, arrimados al país buscando mejores oportunidades de vida.

La actual jefa comunal de Providencia indica que las expectativas en materia económica, especialmente en cuanto al empleo, tras el estallido social y la pandemia no son las más auspiciosas, por lo que se prevé un alto desempleo en el país y en la región, lo que generaría un éxodo de ciudadanos extranjeros en busca de oportunidades laborales hacia Chile.

“Me da mucha preocupación porque realmente siento que alguna vez debemos darle preferencia a la gente que ya está en Chile. Nadie puede dudar de mi cariño por los migrantes y de mi preocupación. Hemos tenido a mucha gente en carpa, que han perdido sus empleos, no tienen conexiones en Chile, no saben cómo volver a sus países y los estamos ayudando y lo hacemos con cariño, pero francamente creo que seguir creando oportunidades para que nos inunden gente de otros países, y ellos se queden con los empleos que necesita la gente que ya está viviendo en nuestro país, es muy peligroso”, precisa la alcaldesa, quien concluye que aprobar este tipo de iniciativa es “pasarse un gol”, ya que “lo único que yo no quiero es aún más desempleo para nuestro país” y que las personas migrantes que llegan con muchas ilusiones, después se encuentren en una situación tan precaria que les sea imposible retornar a sus países de origen.