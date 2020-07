La sinceridad de Iván Moreira en la UDI: "Hace años que Pablo Longueira dejó de ser mi referente"

En medio de la crisis que atraviesa la Unión Democrática Independiente (UDI) por la discusión del proyecto de reforma constitucional que permite retirar hasta el 10% de los fondos AFP, el senador Iván Moreira volvió a tirar de la polémica dentro de su partido.

Este lunes, Pablo Longueira había hecho un duro llamado a los integrantes de la UDI a "renunciar" al partido antes de votar a favor del proyecto de ley que se votará este miércoles en la Sala del Senado tras aprobarse en particular en la Comisión Constitucional.

La respuesta de Moreira no se hizo esperar quien en conversación con radio Cooperativa aseguró que "no me voy a ir de la UDI y no voy a responder el llamado de Pablo Longueira, que hace años dejó de ser mi referente".

Incluso, Moreira reconoció que en estos momentos dentro del conglomerado gremialista "me siento respaldado por Lavín, si ya dijo que coincidía conmigo en la necesidad de que había que buscar una fórmula extrema para ayudar a los chilenos".

En esa misma línea se mostró contrario a la idea de castigar a los senadores y diputados que votarán a favor de la iniciativa y agregó que ante la moción de ser llevado al Tribunal Supremo del partido "me voy a defender".