La mujer que se siente orgullosa de su trabajo: castra a los pedófilos

Desde 2018 en que se aprobó la castración química para los violadores pederastas en Kazajistán. Y la mujer encargada de hacerla cumplir en la enfermera Zoya Manaenko, quien defiende a medida y se siente orgullosa de su labor.

La mujer de 50 años dio una entrevista al diario británico DailyStar donde aseguró que la castración química es el castigo "correcto" para los pedófilos. Los condenados “cometen crímenes terribles contra los niños, por lo tanto, es correcto que la ley lo permita“.

Gran who castrates pedophiles says England should punish child abusers in same way

Zoya Manaenko says child abusers deserve to 'learn their lesson' and that if Britain adopted the same method of punishment, it would help crack down on crime pic.twitter.com/oEQ8Uj5PwE

— English News 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@English14755403) July 20, 2020