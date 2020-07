Ministro Blumel insiste en el rechazo al retiro del 10%: "Aunque tenga un costo en la vida, hay que hacer lo que es correcto"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, volvió a mostrarse contrario al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro de hasta el 10% de fondo AFP y que este miércoles será votado en la Sala del Senado.

El jefe de gabinete insistió en que "el gobierno ha tenido voluntad permanente de diálogo y buscar acuerdos, pero siempre sobre una base y sobre el objetivo de implementar aquellas medidas que son más eficaces y más justas para ayudar a las personas".

En esa línea, Blumel reiteró el llamado a los parlamentarios oficialistas a no votar ante una presión populista. "Nosotros hacemos un llamado a nuestra coalición a actuar con unidad, sobre la base de los argumentos, de hacer lo que es correcto y no sobre la base de lo que es popular, que puede parecer correcto, pero no siempre es correcto y puede terminar causando un daño. Aunque tenga un costo en la vida, hay que hacer lo que es correcto", agregó.

El titular de Interior insistió en que el Gobierno se mantiene "abierto al diálogo" para buscar soluciones para la clase media "sobre la base de políticas que logren sus objetivos y que no sean a costa de dañar sus pensiones", dijo.

Y sentenció: "Espero que una vez que termine este debate se recupere el buen ánimo y la discusión sensata para poder hacer una reforma al sistema de pensiones".