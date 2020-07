Caso Barra: la Fiscalía mantiene la presión sobre Pradenas y solicita revertir la prescripción de dos hechos investigados

La Fiscalía presentó los recursos para revertir las resoluciones de tribunal que negaron la prisión preventiva de imputado Martín Pradenas y que declararon la prescripción de dos de los hechos investigados.

El fiscal regional, Cristián Paredes, dijo que “esta resolución es errada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso y lo más importante no da crédito a aquello que a nosotros nos parece fundamental: no da credibilidad a las víctimas”.

“La Fiscalía está con las víctimas, ha acreditado estos hechos y les ha creído en cada uno de los momentos en que han concurrido a nuestras instancias a manifestar lo acontecido y por eso hemos formalizado investigación”, añadió.

Asimismo dijo que “tenemos una convicción, que los hechos acontecieron en la forma en que las víctimas lo han relatado y por eso esperamos que la Corte de Apelaciones prontamente conozca estos recursos y enmiende estas resoluciones conforme a derecho, disponiendo por un lado la prisión preventiva de Martín Pradenas, y por otro, que los hechos no están prescritos”.

Cabe recordar que este miércoles, el Juzgado de Garantía de Temuco rechazó decretar la prisión preventiva de Pradenas, formalizado ayer por la violación de Antonia Barra, en septiembre del año pasado en Pucón.

La Fiscalía Regional de La Araucanía informó que el juez Federico Gutiérrez rechazó la medida cautelar solicitada. Además, desestimó la existencia de 3 de los 4 delitos que quedaban, ya que ayer declaró la prescripción de 2, y sólo dio por acreditada la violación de la joven de 20 años.

De esta forma, el magistrado decretó arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de acercarse a las víctimas para Pradenas, junto a un plazo de investigación de 120 días.

Asimismo, desestimó el abuso sexual contra Antonia Barra y los delitos que afectaban a otras 2 víctimas.