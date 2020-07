¿Sin acceso a tarjetas de crédito? Habilitan tecnología en Chile para que la débito pueda ser registrada en apps y servicios digitales

Pese a que en Chile la inclusión financiera, bancaria y el uso de débito creció notablemente en las últimas dos décadas, el uso del ecommerce y los servicios digitales aún no ha logrado romper el umbral de la población con acceso al uso de las tarjetas de crédito. Sin embargo, una reciente innovación en los métodos de pago podría doblar esa tendencia.

Según la última Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central, un 44% de la población en Chile usa tarjetas de crédito bancarias o de casas comerciales para transar en el comercio, que se acopla al 45% de la población chilena que realiza compras y paga por servicios digitales a través de internet. La brecha está en que el 73% de la población ya tiene acceso a las tarjetas de débito, que se suelen usar como forma de pago presencial en comercios y transferencias. Por su parte, las ventas por ecommerce se han triplicado desde marzo impulsadas por la pandemia, según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago.

En línea con esa disyuntiva, la fintech internacional con presencia en Chile, Kushki, facilitó la integración del sistema que consolida la “tokenización” del débito, tecnología que permite registrar una tarjeta de este tipo como pago recurrente a un servicio digital. Hasta ahora, ese proceso está dominado por el plástico de crédito en las populares apps de delivery, transporte o streaming.

Oscar Quevedo, Country Manager de Kushki, destaca que “Chile era el único país de la región donde todavía no se podía tokenizar el débito. Esto permitirá registrar estas tarjetas a cobros recurrentes, lo que supone comenzar a olvidar lentamente el PAC -pago automático de cuentas- y el PAT -pago automático con tarjetas-, y toda su carga operativa. El poder registrar tarjetas de débito a servicios como Didi, Rappi, Amazon, y otros, abrirá la puerta para la inclusión a un parque de personas que antes no tenían acceso a esos servicios por no contar con tarjetas de crédito”, recalca.