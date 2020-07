Lagos Weber y el retiro de fondos de AFP: "Me sacaron la ñoña producto de mi propuesta tributaria"

Durante su intervención en la discusión en la sala del Senado del retiro del 10% de los fondos de AFP, el senador Ricardo Lagos Weber expresó que le le sacaron "la ñoña" a raíz de su propuesta tributaria en el marco del citado proyecto.

"Algunos pensamos en introducir elementos de progresividad tributaria, no hubo espacio para eso, así será. Lo fundamental es que enemos este proyecto", dijo el parlamentario PPD.

"Yo no acepto que en un democracia la forma de operar sea a trvés de la amenaza, de las descalificaciones, de la ironía y de la desinformación. No es un tema particular, el fin de semana me sacaron la ñoña producto de mi propuesta tributaria, que perseguía básicamente que aquellos que ganan seis millones de pesos todos los meses paguen un impuesto. Se entendió mal, pero quiero decir que la virulencia en el debate no es sana", continuó.

Más allá de lo anterior, el senador por la Quinta Región justificó su aprobación al retiro de los fondos previsionales. "¿Habían alternativas mejores para enfrentar la pandemia? Claro, si el Estado hubiera puesto los recursos, los chilenos no hubieran pedido, con la presión que lo están pidiendo, el retiro de sus fondos", estableció.