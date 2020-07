Moreira en su intervención por el retiro de fondos de AFP: "Yo, el peor de todos, reitero mi apoyo a este proyecto"

Pese a que su voto a favor ya era conocido, la intervención del senador Iván Moreira (UDI) era una de las más esperadas en la discusión en el Senado del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP.

El parlamentario por la Región de Los Lagos dejó varias frases para destacar en sus minutos en la sala. "Yo, el peor de todos, reitero mi apoyo a este proyecto y voto a favor con un voto humanitario y solidario", fue una de ellas.

El ex diputado estableció que "soy y siempre he sido defensor de la propiedad privada, del mercado, de la competencia y he luchado por una sociedad más próspera y voy a votar a favor de este proyecto".

Moreira remarcó que "este es un mal proyecto, una mala idea, lo he dicho desde el primer momento. Pero también dije que lo apoyaría si no quedaba otra alternativa".

En cuanto a si situación político, el senador manifestó que "soy derecho y de derecha" y agregó que "podrán sacarme de la UDI, pero no sacarán a la UDI de mi corazón".

Además, Iván Moreira declaró: "pido humildemente al Presidente Piñera, a quien conozco hace más de 25 años, a ese amigo, a ese presidente que he apoyado en las buenas y en las malas, le pido que no vete este proyecto ya que sería el peor error".