Ordenan cierre del consulado chino en Houston y escala la tensión entre Estados Unidos y Beijing

Mientras las encuestas muestran a un Donald Trump a la baja respecto de sus intenciones de conseguir la reelección como presidente de Estados Unidos, el mandatario culpa al coronavirus de su casa, y apunta sistemáticamente a Beijing como causante de la pandemia y, sobre todo, como responsable del enorme brote en el territorio norteamericano, esperando que tensiones la relación con China le traiga beneficios electorales. A tanto ha llegado el asunto que la noche del martes, el gobierno estadounidense ordenó el cierre del consulado chino en Houston, Texas, lo que llevó a los diplomáticos del país asiático a quemar documentos y papeles en el patio del edificio.

El Departamento de Estado estadounidense afirma que la acción, de efecto inmediato, es necesaria para "proteger la propiedad intelectual americana" y otra información privada de los ciudadanos norteamericanos.

El senador republicano Marco Rubio, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, afirmó en un tweet que “el consulado chino de Houston es un centro de espionaje masivo”.

"Forzarlo a cerrar es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo", añade el político.

China condenó enérgicamente la medida, ya que el consulado fue informado de la decisión el martes, en medio de una serie de eventos que han tensionado la relación entre Beijing y Washington.

#China’s consulate in #Houston is not a diplomatic facility. It is the central node of the Communist Party’s vast network of spies & influence operations in the United States. Now that building must close & the spies have 72 hours to leave or face arrest.

This needed to happen.

— Marco Rubio (@marcorubio) July 22, 2020