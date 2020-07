Conmovedor mensaje de la hermana de Antonia Barra: “La culpa no es del alcohol, ni el lugar, ni cómo vistes, la culpa la tiene el agresor”

Duros han sido todos los días de la familia de la joven universitaria Antonia Barra, quien en septiembre del año pasado se suicidó cuando tenía 21 años luego de acusar que Martín Pradenas la había violado en Pucón.

Y a la luz de lo acontecido en el juicio contra Martín Pradenas, quien quedó con arresto domiciliario y no con prisión preventiva como solicitaba la Fiscalía, la hermana de la víctima, Carla Barra, se descargó en Facebook con una larga carta que causa impacto.

En el texto hay varios cuestionamientos contra Martín Pradenas y su abogado, Gaspar Calderón, luego de que el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, desestimará cuatro de las cinco acusaciones planteadas y sólo acogiera la denuncia por la violación de Antonia.

En el texto, Carla señala respecto de los argumentos de la defensa que “la culpa no es del alcohol, ni las discos, ni bailar, ni el lugar ni cómo vistes, la culpa la tiene el agresor. Dejen de culpar a la víctima, dejen de limpiarle la imagen a Martín… Mi hermana no tenía denuncias y nunca las tuvo por querer ser libre y ser dueña de su cuerpo… Antonia no le hizo daño a nadie mientras disfrutaba su vida. Antonia podía tomar alcohol, bailar, besar, tomar de la mano, sonreír, vestir como ella quería, elegir con quién quería estar, porque era su consentimiento. Pero jamás le hizo daño a alguien por hacer todo lo que nombré anteriormente. A diferencia de tí Martín, que aprovechaste cada ocasión para dañar a una mujer”.

Y agregó en su relato lo siguiente: “Martín, también tuviste esa oportunidad de ayudar, proteger, pero hiciste todo lo contrario. Dices que te quitaron el derecho de ser inocente, a ti nadie te ha quitado algo. Tú solito te quitaste todo… Por el contrario, eres tú quien le quita la tranquilidad a tus víctimas, eres tú quien le quita y las priva de su consentimiento. ¿Quién te ha quitado algo a ti? Eres tú y la gente que te rodea que me quita a mi hermana, me quitaste el derecho de bailar en otra oportunidad con ella, de reírnos, de seguir viéndola crecer”.

En otro extracto de su carta, Carla se refirió al abogado Gaspar Calderón, a quien acusó de burlarse de la situación.

“Estar a centímetros de personas que no se conmueven por nada, no saben del dolor ajeno, no saben siquiera ocultar la carencia de respeto por el prójimo. Se burlan, se jactan de hacer su trabajo bien, pero son puras sacadas de vuelta, puro chamullo y mentiras. Así es tu defensa Martín. Ironizan y se burlan del sufrimiento de cada víctima, las menosprecian, ningunean. Los delitos que se le imputan a Martín Pradenas no son falsos… El que su abogado defensor pida la prescripción de dos casos no quita ni quiere decir que esos delitos de abuso no se cometieron, eso indica que tu abogado no está ni ahí con las víctimas ni el daño que les provocaste. Tu abogado tira por la borda los años que se demora una víctima en denunciar. Tu abogado es el fiel reflejo de personas con una mentalidad que no se necesitan en esta sociedad actualmente”.