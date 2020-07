Estudio: Donald Trump es el líder mundial con más seguidores en Twitter

La pandemia del covid-19 cambió la forma de hacer diplomacia. Atrás quedaron los viajes de relacionamiento internacional o los encuentros bilaterales y multilaterales. En cuestión de días, la mayoría de estas actividades diplomáticas tuvieron que ser reemplazadas por reuniones a través de aplicaciones telefónicas o de videoconferencia.

En este contexto, en los últimos tres meses, los líderes mundiales han usado Twitter como un canal de comunicación para informar sobre la crisis sanitaria, lo que posicionó al coronavirus como el tema central de la mayoría de sus publicaciones. Así lo reveló el estudio Twiplomacy 2020 recientemente publicado por agencia integral de comunicaciones que inspira y conecta a las personas, BCW (Burson Cohn & Wolfe).

Los presidentes y ministros de Asuntos Exteriores utilizaron la plataforma del pajarito azul para compartir información crítica sobre el coronavirus y alentar a sus ciudadanos a "quedarse en casa" y "mantenerse a salvo".

Muchos mandatarios han liderado con el ejemplo actualizando sus perfiles de Twitter con fotos donde usan máscara facial o participan en el desafío #SafeHands (#ManosSanas por su traducción al español), campaña impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que busca educar sobre la importancia del lavado de manos para evitar contagios.

Por cuarto año consecutivo, el presidente de los Estados Unidos , Donald Trump, es el líder mundial más seguido en Twitter, con 81,1 millones de seguidores en su cuenta @realDonaldTrump, indicador que ha crecido un 33% respecto al año anterior.

El primer ministro indio, Narendra Modi (@narendramodi), subió a la segunda posición con 57,9 millones de fans de su perfil, por delante del papa Francisco, que tiene 51 millones en sus nueve cuentas con idiomas diferentes.

El presidente Trump también es el líder mundial más efectivo en esta plataforma, ya que cada uno de sus tweets tiene en promedio 24.000 compartidos, lo cual es un índice mayor al alcanzado por el rey saudita Salmán (@kingsalman), que ha obtenido 23.573 retweets en cada publicación.

Sin embargo, el primer ministro indio Narendra Modi lidera el ranking en términos de alcance real -indicador que identifica a todas aquellas personas que realmente llegaron a ver una publicación obviando a todas las cuentas falsas, bots y perfiles inactivos o que no interactúan recurrentemente. En esta misma línea, el líder de la India alcanza en promedio a 40 millones de personas, lo que se traduce en el 70% de sus seguidores, el doble que el mandatario estadounidense, que sólo llega a una audiencia de 20 millones o una cuarta parte de sus fans.

En el contexto latinoamericano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_), es el líder más seguido de la región con 7.098.711 de seguidores, por delante de su colega brasileño, Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro), quien cuenta con 6.625.551, y el venezolano Nicolás Maduro (@nicolasmaduro), quien ocupa el tercer puesto con 3.814.896. Nayib Bukele (@nayibbukele), presidente de El Salvador e Iván Duque (@ivanduquemarquez), presidente de Colombia, han experimentado un crecimiento exponencial en sus comunidades llegando a duplicar este indicador respecto al 2018.

En su edición 2020, Twiplomacy demuestra que Twitter sigue siendo la principal red social para la diplomacia: el 98% de los presidentes e las instituciones pertenecientes a los 193 estados miembros de la ONU está presente en esta plataforma social. Unido a ello, los jefes de Estado de 163 países y 132 ministros de Relaciones Exteriores tienen cuentas personales en la plataforma. Como resultado, hasta el 1 de junio de este año, las 1.089 cuentas de los líderes mundiales -incluyendo las propias y las institucionales- tenían un total combinado de más de 620 millones seguidores.

Un ejemplo de un tuit de Donald Trump:

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020