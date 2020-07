Sepa qué efectos económicos tiene el retiro del 10% de los fondos de las AFP

La inminente promulgación de la ley que permitirá a los casi once millones de cotizantes retirar el 10% del dinero que tienen las AFP para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus tiene a mucha gente entusiasmada.

El rápido avance legislativo de la iniciativa surgida entre los diputados, ratificada ayer por los Senadores y sentenciada por una mayoría impensada de la Cámara Baja este jueves 23 de julio augura que pese a que estaba en contra, el Presidente Sebastián Piñera va a promulgarla este viernes 24 de julio, obviando las chances de un veto o de recurrir al Tribunal Constitucional.

La gente podría sacar hasta el 10% de los fondos ahorrados en su cuenta de cotizaciones obligatorias, de manera voluntaria y por única vez. Lo que significa cerca de 18 mil millones de dólares si todos los beneficiados con la ley deciden acogerse a ella.

Dependiendo del saldo de ahorro que tengan los afiliados, el proyecto impone tres condiciones respecto al monto que se pueden retirar: no ser inferior a 35 UF ($1.000.000) ni superior a 150 UF ($4.300.000), para quienes el 10% sea inferior a 35 UF podrán retirar hasta dicho monto y si el total de dinero acumulado es menor a 35 UF el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos.

La entrega de los fondos se realizaría en dos cuotas iguales. La primera se entregaría luego de diez días hábiles de presentada la solicitud, y la segunda a los treinta días del primer desembolso.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, hay 696 mil personas que tienen más de 40 millones de pesos ahorrados. De ellas, 497 mil son hombres y 198 mil son mujeres.

Esto significa que apenas el 6,3% de los afiliados activos del sistema podrán retirar el monto máximo previsto en este proyecto.

Por el contrario, hay 2.999.025 trabajadores que tienen 35 UF ($1.000.000) o menos en su cuenta de AFP, por lo que estarían autorizados para retirar todo su dinero y quedar así sin ahorro obligatorio.

Tres expertos analizaron para Publimetro las implicancias que tendría para la economía nacional la circulación de tal cantidad de dinero en un escenario deprimido como el que ha generado la pandemia de covid-19.

Gustavo Marcos.

Para Gustavo Marcos Escobar -economista de la Universidad de Chile con estudios de posgrado en la Universidad Georgetown de Estados Unidos, y profesor de la Universidad Andrés Bello-, “el proyecto abre la puerta para una “bicicleta tributaria” que beneficiaría a personas de mayores ingresos y, en consecuencia, incentivaría el retiro de fondos de quienes no han visto reducidos sus ingresos producto de la pandemia. De hecho, los más beneficiados en términos monetarios serán personas con ingresos superiores a los 16 millones de pesos líquidos, quienes recibirán un regalo del Estado que asciende a 1.720.000 pesos si retiran el tope de 150 UF e invierten ese dinero en una APV. El retiro beneficia principalmente a trabajadores formales ya cubiertos por el seguro de cesantía y que no se han visto en la necesidad de utilizarlo”.

El especialista hace un matiz eso sí al precisar que “el mayor problema de las familias hoy es la liquidez. Y a eso hay que agregar el sobreendeudamiento de los hogares chilenos, por sobre el 75% del PIB. Entonces, por ello se prefiere licuar sus activos más que tomar deuda, y entre los activos existe la opinión formada de que los fondos de pensión son de los trabajadores, lo que fue consolidado hace años por una campaña de las propias AFP. Y si bien las pensiones se verán disminuidas a futuro, los montos en los que bajarán son del orden de dos mil a veinte mil pesos, lo que se ve como una disminución menor o no trascendental. Esto se enmarca en que la promesa de pensiones adecuadas entregadas por el sistema de las AFP no tiene credibilidad en la ciudadanía y aparte las sucesivas medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia han dejado fuera a muchos sectores de la población. Por último, y tal vez lo más importante, esos recursos puestos en la economía real van a ser un impulso de demanda estilo keynesiano, que en condiciones de demanda agregada deprimida tiene efecto real en la economía”.

Cristián Lecaros.

Según Cristián Lecaros -ingeniero comercial de la Universidad de Chile y CEO de Inversión Fácil, graduado de los programas "Stanford Ignite" de la Escuela de Negocios de la Universidad Stanford y de la Escuela de Negocios de Harvard-, “si uno saca el cien por ciento de los ahorros que tiene en la AFP, es innegable que eso tiene enormes implicancias en las jubilaciones, porque sin dinero en la cuenta personal la pensión va a disminuir de una manera muy relevante, pensando que empezará a cotizar desde cero. Y si no vuelve a cotizar es obvio que no habrá pensión… En un promedio de quienes no sacarán todo el dinero se calcula que la merma puede llegar hasta el 20%, e incluso más. El impacto no será ahora en lo inmediato, sino que en el mediano y largo plazo. Las personas que están más próximas a jubilarse tendrán repercusiones altas si deciden retirar, lo contrario a quienes están recién comenzando a cotizar en el sistema".

El representante de Inversión Fácil añade que “lo que se pueda hacer con el dinero depende de cada circunstancia personal o familiar. Para alguien que se encuentra en una situación muy estrecha y compleja, esos fondos serán para supervivencia. Y quienes poseen mayor espacio de maniobrabilidad financiera en medio de esta pandemia, ese dinero lo podrían depositar en una APV si es que están en tramos impositivos altos, obteniendo un beneficio tributario. Otro camino de inversión es ir al mercado de acciones, para aprovechar alguna posibilidad en la Bolsa. Y no hay que descartar los bienes raíces para arrendar, con propiedades pequeñas en las que con pagos mensuales de 200 mil pesos mensuales más un apalancamiento bancario puede comprar una propiedad para complementar la futura jubilación. Un bien de ese estilo podría aportar a la jubilación aproximadamente unos 300 mil pesos, un complemento relevante. Pero insisto en que al retirar dinero ahora sea cual sea mi pensión futura se verá disminuida”.

Patricio Gana.

Y el contador de la USACH Patricio Gana -director de Redacon y postitulado en Legislación Tributaria y Diplomado en IFRS de la misma casa de estudios superiores-, puntualiza que “el retiro por supuesto que va a afectar de manera negativa a las pensiones, pero el monto de ese perjuicio dependerá de la cantidad de dinero que cada persona saque de su cuenta individual en la AFP. Eso sí, es posible aplicar medidas de mitigación para que las pensiones no se vean afectadas de forma importante, pues siempre hay que buscar la fórmula para ojalá salir fortalecidos. Un camino en este sentido sería profundizando el Pilar Solidario, que nos hace tener un monto común a repartir. Esa es una muy buena opción. También se puede generar alguna clase de impuesto personal al trabajo, por ejemplo de un 1% aplicado a todas las rentas, incluso a las que hoy están exentas, para duplicar la Pensión Básica Solidaria”.

Respecto de lo que generará en la economía el retiro, el especialista explica que “se han ido conociendo algunas fórmulas por medio de las cuales las AFP estarían liquidando para generar el dinero que deberán entregar. La idea es liquidar principalmente instrumentos fuera de Chile, y bajo esa expectativa la Bolsa fue cayendo en los últimos días. Pero ayer hubo un rebote que debería aumentar en las jornadas que vienen. Las AFP no van a salir a liquidar instrumentos nacionales, y si lo hacen será en menor cuantía. Ese rebote es importante, porque permite que no vendamos tan barato nuestros ahorros, que más encima están siendo transados en un momento en el que valen menos. Hay que estar atentos a la importante reactivación de la economía que traerá este flujo de dinero circulante fresco, el que ojalá no genere mucha presión inflacionaria. Por eso el Banco Central va a tener que estar vigilante en los próximos meses”.