Araucanía entra en fase de "Apertura Inicial": ¿Qué implica esta etapa?

El Gobierno dio a conocer el pasado 19 de julio el "Plan Paso a Paso", iniciativa que establece etapas del desconfinamiento en Chile durante la pandemia del coronavirus. La medida impulsada desde La Moneda contempla cinco etapas en el marco de la pandemia de coronavirus en Chile. Las etapas serán progresivas en la medida que se cumplan con ciertos parámetros. Incluso se puede "retroceder" en las etapas, según lo estimen las autoridades.

¿Cuáles son las cinco etapas? "Cuarentena", "Transición", "Preparación", "Apertura Inicial", "Apertura Avanzada". Hoy el Ministro de Salud, Enrique Paris informó nuevos avances siguiendo estos pasos. Siete comunas de la Región Metropolitana pasarán a la etapa de "Transición", mientras que la Región de la Araucana dará un paso más avanzado: entrará a la fase de "Apertura inicial".

Según la norma, en la etapa de "Apertura Inicial" se pueden retomar actividades de menor riesgo de contagio. Sim embargo, aún se deberá cumplir con el toque de queda y el distanciamiento físico, además de los cordones y aduanas sanitarias. De igual manera, el desplazamiento está permitido en todo horario a excepción del toque de queda, mas se sigue prohibiendo el traslado a la segunda vivienda.

¿Salida para los adultos mayores de 75 años? Autorizada, pero podrán salir solo una vez al día por 60 minutos. Respecto a reuniones, se permiten actividades sociales con máximo 50 personas en cualquier día de la semana. Pero manteniendo las medidas de autocuidado: distancia física, medidas de higiene y uso de mascarillas. Lugares como restaurantes, cines o teatros podrán funcionar con un 25% de su capacidad.

La R. Araucanía entra a etapa de Apertura Inicial y permite:

-Apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad

-Actividades sociales, no + de 50 personas

-Actividades deportivas en lugares cerrados, no + de 10 personas y lugares abiertos, no+ de 50. pic.twitter.com/tFgn5nAdVF

