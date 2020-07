Arturo Vidal es puro amor en vacaciones

El Barcelona le dio unos días libres a sus jugadores tras finalizar la liga española y a la espera de retomar el cierre de la temporada 2019-2020 con las fases finales de la Liga de Campeones, donde los capitales esperan resarcirse de un torneo local que perdieron a manos del Real Madrid, sobre todo por errores propios. Pero el mal trago intenta quedar atrás con estos días de asueto, que el chileno Arturo Vidal aprovecha a pleno, tal como lo demuestra con un romántico posteo en redes sociales.

“Te amo mamacita”, dice el “Rey” Arturo, etiquetando a su novia, la colombiana Sonia Isaza, quien replica la misma foto en su Instagram, done ella responde “Pis pisss el de rojo!! Si no me mira me enojo!!🤪🤤 TE AMO!❤️ @kingarturo23oficial❤️”.

La pareja se encuentra en Ibiza, aprovechando unas breves vacaciones de seis días, que el futbolista chileno tiene por mandato del club culé. Vidal no ha perdido tiempo y ha subido sistemáticos mensajes románticos durante estos días en la playa, recargando así las pilas para ir en busca de "La Orejona".