"31 Minutos" hizo una campaña con Unicef por la pandemia: y podría haber una nueva temporada en el futuro, según la voz de Bodoque

"31 Minutos", el noticiario más veraz de la televisión chilena, ha sido un éxito desde hace muchos años. Este noticiario enfocado en los niños es protagonizado por muñecos con una gran personalidad. Han conquistado a grandes y pequeños. Hoy, en tiempos de pandemia están protagonizando la serie "Cuarentena 31". Un proyecto realizado junto a Unicef. ¿El protagonista de esta serie? El querido Juan Carlos Bodoque. El conejo rojo, quien también es periodista ambiental, fue el encargado de llevar un potente mensaje en este espacio de cuatro capítulos.

Y aunque Guaripolo diga que "es el personaje favorito de los niños de 31 Minutos", Juan Carlos Bodoque es también uno de los personajes más queridos de esta serie infantil. Normalmente en el noticiario de "31 Minutos" era el encargado de la "Nota verde", relacionada con algún tema del medio ambiente y su cuidado. Aunque también, es sabido que es el mejor amigo del conductor, Tulio Triviño, quien se autodescribe como "el lector de noticias más creíble del universo". Sinceramente, la credibilidad de Bodoque es la más destacable.

Por este motivo, nos impusimos una misión. Poder hablar con el conejo ilustrado, para conocer más sobre los éxitos de esta aclamada serie y también, la linda campaña que iniciaron con Unicef. Y el destino, nos trajo a la puerta de este humilde diario la oportunidad de una entrevista. Conversamos con Álvaro Díaz, periodista, productor y uno de los creadores de la exitosa serie de "31 Minutos". Además, Álvaro es la voz y la personalidad detrás de Juan Carlos Bodoque.

En pocas palabras, hablamos con nuestro aclamado conejo, pero desde un lado más "humano". Al contestar, la voz de Álvaro fue inconfundible. Nos contó sobre la experiencia de esta linda campaña enfocada en los niños, y también, sobre el futuro, al parecer auspicioso, de la serie favorita de los niños (y no tan niños) chilenos. Queda "31 Minutos" para rato.

¿Cómo nació esta alianza con Unicef?

"Hace rato que estábamos hablando con Unicef para sacar un proyecto. Antes del estallido, pero se postergó por la pandemia. Vimos que durante la primera etapa de confinamiento, las personas tenían mucha ansiedad por hacer cosas. Cocinaban, probaban cosas nuevas, hicieron programas grabados desde la casa. Cuando se decreta la emergencia, nosotros estábamos de gira en México. Ante esta nueva realidad, preferimos descansar el primer par de meses. Pero siempre sacamos contenido. En nuestras redes sociales, seguimos trabajando con el material que ya teníamos. Nuestra idea era mantenernos activos en el ítem entretención. Aportar desde esa área".

Y han sido un gran aporte a la entretención en la pandemia…

"Sí. Nuestro foco principal siempre han sido los niños. Hace poco volvieron a subir los capítulos a la televisión abierta. Cambien estamos en Netflix. Y fue en este contexto que retomamos el asunto con Unicef. Nos dijeron, como que estábamos de moda de nuevo".

¿Por qué Bodoque es el protagonista de este trabajo?

"Bueno, Bodoque muchas veces protagoniza estas campañas. Él se encarga de temas con un poco más de contenido, como los fenómenos de la naturaleza. De cierta manera, esta pandemia igual es un fenómeno de la naturaleza, un hecho científico. Es un tema del que Bodoque hablaría. La idea era abordar el encierro, el distanciamiento físico, el costo psicológico también. Pero nosotros le dimos una vuelta, con la entretención que nos caracteriza".

"Nuestra relación con Unicef es antigua. Ya son más de 10 años. La primera vez que hicimos algo con ellos fue para el terremoto del 2010. (…) Es cómodo trabajar con ellos, porque el tratamiento es libre. Unicef simplemente nos plantea temas. Además tampoco hay una ideología detrás, Unicef busca promover la discusión, poner temas sobre la mesa. Nos dieron libertad creativa para hacer esta serie web de cuatro capítulos. Pero no es una campaña. Solamente estamos poniendo en relieve ciertos temas".

Bueno, ustedes tienen un sello propio… ¿No hubo guión?

"No, ellos nos dieron total libertad. Es que esto va más allá de "un sello". Nosotros tenemos un trabajo editorial. No es simplemente poner una franquicia. Nosotros con Pedro estamos siempre detrás de todo lo que es "31 Minutos"".

Y tienen fanáticos en toda Latinoamérica…

"Nuestra comunidad es muy grande y activa. Como bien dices es toda Latinoamérica. No solo Chile y México. Por ejemplo, ir a Colombia es llenar teatros y vender todas las entradas en un par de días. En Argentina, lo mismo, se puede vender todo en solo un rato".

¿Se podría venir una nueva temporada de "31 Minutos"?

"Seguimos sacando contenido. Esta misma "Cuarentena 31" es parte de "31 Minutos". Los conciertos, musicales, presentaciones. Todo es "31 Minutos". El espectáculo sigue vigente. Ahora, las plataformas de streaming nos dieron un nuevo espacio. hace muchos años, cuando todo esto del Internet tomó fuerza, desde el comienzo quisimos estar en Youtube. Nos iba a permitir a llegar a más personas. Esto para nosotros no es nuevo. Muchos pueden estar en contra, por la piratería. Nosotros estamos de cierta manera a favor de ella, ojalá compartan nuestro contenido por todas partes".

Y vencieron incluso a "Los Muppets" en suscriptores en Youtube…

"Es que como te decía, llevamos mucho tiempo en las redes sociales. Tenemos una persona muy capacitada que las maneja. Es Andrés Sanhueza, y te lo puedo decir, porque él es parte del equipo, es parte de "31 Minutos" y conoce a la perfección lo que nuestro contenido significa, lo que buscamos comunicar. Para nosotros los niños y la entretención son lo primero. Y siempre estamos creando. es cosa de ver nuestras redes, siempre hay algo nuevo, con nuestro característico tono de humor. Y bueno, si vencimos a "Los Muppets" es gracias a nuestro público"

"Además, Andrés tiene un gran vínculo con nuestra comunidad. Los seguidores de "31 Minutos" siempre están presentes. Y en las redes, también logramos estar conectados con la contingencia. Siempre tendremos algún comentario, con humor, de la realidad del país día a día. Hacemos referencias, y el contenido es muy entretenido".

"Si me hubieses hecho la pregunta de una nueva temporada, hace unos años, probablemente te habría dicho que no. Con Internet la televisión ya no era tan rentable. Ir sólo a la televisión nuevamente, hubiese sido una gran pérdida. Y hace unos años, el streaming no tenía la fuerza que tiene hoy. Netflix ha hecho un cambio tremendo. En realidad, si nos ofrecen hacer una nueva temporada, diríamos que si. ¿Me preguntas si estamos interesados? Sí, hay mucho interés. Si las plataformas de streaming lo piden, estaríamos dispuestos a hacer más temporadas. Porque "31 Minutos" siempre ha seguido vigente".

¡Tulio estamos al aire! 31 Minutos superó en número de suscriptores a Los Muppets en Youtube El noticiario más fantástico de la televisión chilena, conducido por el grandísimo Tulio Triviño, superó al show liderado por la Rana René (o Kermit).

Más información de "Cuarentena 31"

“Cuarentena 31”, está protagonizada por el periodista estrella de 31 Minutos y mejor amigo de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, y tiene cuatro capítulos que serán transmitidos por las redes sociales de UNICEF y de 31 Minutos.

La serie aborda, de manera didáctica y entretenida, temas que están afectando a los niños y niñas y sus familias durante la pandemia y que despiertan preocupación entre sus miembros. Uno de ellos es la suspensión de clases presenciales y el estudio a distancia en casa que, según datos del ministerio de Educación, afecta a 3.652.100 alumnos y alumnas en todo el país. Muchos niños y niñas expresan, en algunos estudios, que les cuesta mucho concentrarse para estudiar o contar con alguien que les ayude con los contenidos escolares que no entienden.

También, se tratan los temores que muchos niños y niñas tienen frente al Covid-19. Según diversas encuestas los niños, niñas y adolescentes están preocupados porque algún miembro de su familia pueda enfermar o morir a causa del virus. Hay otros que están intranquilos ante la posibilidad de que sus padres o madres pierdan sus trabajos.

¿Por qué se eligieron estos temas?

La especialista de Unicef, Francisca Palma, explicó que identificaron algunos temas que aparecían en diversos estudios como preocupaciones de parte de los niños y sus familias y que podrían estar afectando sus relaciones familiares y su salud mental.

“Queremos acompañar a las familias en esta etapa difícil y sabemos que los personajes de 31 Minutos son muy queridos por los niños y niñas, por lo que esperamos que esta serie les permita abrir un espacio para compartir sus preocupaciones, conversar sobre sus miedos, darse cuenta que muchas personas están pasando por lo mismo y, sobre todo, que puedan tener un espacio de entretención y diversión juntos”, dijo. La vocera de Unicef agregó que cada capítulo aborda un tema específico, donde identifica el problema que está impactando a los niños y niñas, pero también les propone una solución o una respuesta.

¿Dónde ver esta serie?

En tanto Álvaro Díaz, sostuvo que "los temas van desde las clases a distancia hasta los miedos e incertidumbre propios de un periodo tan particular y crítico. Todo esto desde sin perder el humor habitual de "31 Minutos"”.

La mini serie “Cuarentena 31” se suma a otras iniciativas que está desarrollando Unicef durante la pandemia para acompañar emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias.

Los capítulos de la serie se pueden ver en las redes sociales de Unicef: UNICEF Chile(Facebook), @UNICEFChile (Twitter), @unicef_chile (Instagram) y UNICEF Chile (Youtube). Y en las de 31 Minutos: 31 minutos (Facebook), @31minutos_tv (Twitter), @31minutos(Instagram) y 31 minutos (Youtube).

Y bueno, ya pasará la pandemia. No hay que ser pesimistas, aunque la información actual no nos suba tanto el ánimo. Pero hay que estar siempre bien informados. Como el mismísimo Juan Carlos Bodoque dice en el episodio 28 "no soy un pesimista Tulio, solo soy un optimista bien informado". Y con su compañía, los niños podrán pasar este encierro de mejor manera.

Recordemos que a Bodoque no le gusta el encierro. Como cuando defendió a Juanin en la película señalando: "Pero que están diciendo, Juanín está en un zoológico, entienden, tal vez viva en una jaula de oro, pero una jaula de oro, sigue siendo una jaula". Nadie mejor para entender la importancia de la libertad y la información, que el querido Bodoque.