Corte de Apelaciones de Temuco revisa las medidas cautelares de Martín Pradenas

Esta mañana, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revisa la resolución que negó la prisión preventiva para Martín Pradenas, acusado de violar a Antonia Barra, como medida cautelar en el caso. Es el Ministerio Público que ha interpuesto dos recursos para revertir la medida tomada en primera instancia.

Según anuncia el fiscal regional, Cristián Paredes, negar la medida cautelar de presión preventiva es una “resolución es errada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso y, lo más importante, no da crédito a aquello que -a nosotros- nos parece fundamental: no da credibilidad a las víctimas”.

Luego de conocerse las medidas cautelares para Pradenas, el Ministerio Público presentó estos recursos para revertir la resolución de tribunal de primera instancia, que negó la prisión preventiva del imputado y que declaró, además, la prescripción de dos de los hechos investigados, sobreseyendo al imputado por haberse concretado esos hechos en los años 2010 y 2014, cuando las víctimas eran menores de edad.

El martes, Pradenas quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, medidas que la Fiscalía intenta endurecer este viernes.