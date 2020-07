"Nunca Normal": estudio identificó los escenarios para las empresas en caso de que la pandemia sea permanente

Constantemente se nos habla de "volver a la normalidad" o "nueva normalidad". Pero un estudio internacional quiso ser un poco más pesimista. Nos plantean una etapa bajo el nombre de "Nunca Normal". Ante la crisis económica que se ha generado a raíz del coronavirus y las cuarentenas para evitar su propagación, la consultora internacional de estrategias Accenture, plantea que el nuevo escenario deberá tener cambios, pero es probable que nunca sea bajo una normalidad como la que acostumbramos.

Un nuevo reporte de Accenture habla de la estrategia que deben preparar los negocios para su reapertura, en un nuevo escenario que se caracterizará por cambios fundamentales en la actividad económica, en las normas culturales, los valores sociales y los comportamientos de las personas.

En ese contexto, plantean un plan de reapertura, para construir esa nueva realidad. Según explicó Rosario Castro, directora ejecutiva de strategy & consulting de Accenture, “los líderes de negocio necesitan planes detallados para que sus empresas vuelvan a funcionar si no totalmente, al menos parcialmente. La reapertura no es un retorno a la normalidad. Si no un programa detallado de reinvención que capture todos los cambios de esta nueva etapa que en Accenture llamamos "Nunca Normal"".

"Esta etapa no sólo presentará cambios fundamentales en la actividad económica, sino que también rápidas transformaciones en las normas culturales, los valores sociales y los comportamientos de las personas. Quienes logren entender estos cambios y puedan capturarlos en su propuesta de valor tanto a clientes como trabajadores serán quienes triunfen", agregó.

¿En qué consiste el escenario "Nunca Normal"?

En el reporte se establece cuáles son las industrias que tendrán mayor dificultad para retomar sus negocios y para cuáles será más fácil. Según explicó Rosario Castro, “la industria hotelera es la más complicada en ese sentido, ya que deberá tener una reestructuración total de su forma de operar, con un fuerte foco en la entrega de medidas para reforzar la seguridad de las personas. El Retail también enfrenta un escenario difícil, en lo que se refiere, por ejemplo, a la reapertura de centros comerciales. En ese sentido, el impulso de canales digitales es más importante que nunca”.

La experta agregó que “respecto de las industrias que tienen mayor facilidad para retomar los negocios se encuentra la Industria Financiera, cuyos servicios son de primera necesidad, por lo que prácticamente no hubo un freno en sus operaciones, y la de servicios profesionales, debido a que esta industria tiene un alto componente de trabajo que puede ser realizado online”.

Modificaciones de oficinas y co-work tras la pandemia podrían ayudar al medio ambiente y al bolsillo Biombos de vidrio, distancia y más espacio. Medidas que llegarán tras el covid-19. Esto, sumado a turnos combinados con teletrabajo generarían una disminución de CO2.

Paso a paso en modo "Nunca Normal"

El estudio identifica 5 pasos clave que pueden ayudar en el camino hacia la reapertura luego de que pase la crisis por la pandemia:

Poner a las personas primero: "El cuidado de las personas debe ser lo más importante. Saber lo que realmente sucede en la vida de los empleados es esencial.", señala. Diseñar espacios de trabajo adecuados: Contempla "entregar un ambiente de trabajo seguro e inclusivo. Las empresas deben crear un entorno de trabajo seguro que dé confianza a las personas para volver a los lugares de trabajo y para adaptarse a la nueva forma híbrida virtual / física de trabajo. El apoyo al bienestar de los empleados y a la salud mental es una prioridad". Resolver en fases: "La reapertura es sólo el comienzo. Las empresas deben planificar un retorno por etapas que responda a los acontecimientos imprevistos y posibles retrocesos. Las compañías deberían ver esto no como un momento para volver a la "normalidad", sino como una oportunidad para repensar, rediseñar y mejorar las operaciones futuras", apunta el estudio. Comprometerse con una estructura de costos elástica: Apuntan a "crear el combustible para el crecimiento. Habiendo asegurado la liquidez a corto plazo, las empresas tendrán que centrarse en la salud financiera a largo plazo. Y en la estabilidad del negocio. Eso significa pasar de iniciativas que apuntan a una rápida reducción de costos a la creación de una mentalidad resiliente de gestión de costos, y de la protección de los balances a la inversión a largo plazo". Prepararse para el futuro: "Crear un cambio de mentalidad hacia una con mayor agilidad. El secreto del éxito a largo plazo de la reapertura radica en la creación de nuevas capacidades. El propósito, la empatía y la agilidad deben estar en el centro de las nuevas oportunidades", aseguran.

Escenarios y riesgos

Además, el estudio identifica 4 potenciales escenarios de la crisis:

Brotes cíclicos: Las infecciones se controlan, pero se propagan a nuevos puntos calientes y rebrotan en los antiguos. La paciencia se desgasta con el distanciamiento social, abriendo fisuras sociales.

Remisión rápida: La enfermedad se contiene y la vida vuelve a la normalidad rápidamente. Las medidas del gobierno funcionan rápidamente para estabilizar la economía.

Caos prolongado: Los efectos para controlar el virus parecen inútiles. Los gobiernos y las sociedades están tensos hasta el punto de romperse. La economía se limita a las necesidades solamente y la inflación se dispara.

Curva aplanada: La tasa de infecciones se reduce, pero no entra en remisión. La economía se contrae de forma casi permanente. La sociedad se dobla, pero no se rompe, uniéndose para sostener las medidas del gobierno.

Y finalizan, detallando que "cada uno de estos escenarios tiene sus potenciales riesgos":

Remisión rápida: Un reinicio demasiado rápido conduce a un éxito catastrófico. Descuido de clientes y empleados por el distanciamiento social y otras restricciones/pruebas.

Curva aplanada: Los competidores que responden más rápido a la crisis le quitan la cuota de mercado a las empresas tradicionales.

Brotes cíclicos: Disrupción en la cadena de suministro, junto con un caos en la gestión. Volatilidad sin precedentes de la oferta y la demanda; incapacidad para planificar los inventarios y la programación de la mano de obra; profundo desaliento de los empleados y clientes; caos en la planificación de negocios.