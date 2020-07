"Es una cultura de impunidad, de aceptar la violencia": el potente discurso de Ocasio-Cortez tras recibir insulto machista en el Congreso de Estados Unidos

Un discurso potente y que se ha viralizado en todo el planeta fue el que brindó la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien días atrás recibió insultos machistas por parte del republicano Ted Yoho en las escaleras del Capitolio.

"Delante de los periodistas, el miembro de la Cámara de Representantes Yoho me llamó, y cito textualmente 'maldita perra'. Estas son las palabras que Yoho usó contra una congresista", explicó Ocasio-Cortez sobre los hechos que ocurrieron el lunes.

Yoho se habría molestado con Ocasio-Cortez después de que la congresista de origen puertorriqueño vinculara el aumento de la pobreza con el incremento de las tasas de criminalidad en Nueva York.

"Una estructura de poder que lo apoya"

Más allá de recordar los hechos, la legisladora demócrata dio un potente discurso para fustigar lo hecho por Yoho, sobre todo después de que el republicano intentara excusarse de sus insultos nombrando a su esposa y sus dos hijas.

"Todas nos hemos tenido que enfrentar a esto de alguna forma en algún momento de nuestras vidas. He tenido trabajos de clase obrera, he atendido mesas en restaurantes, he viajado en metro, he caminado por Nueva York y este tipo de lenguaje no es algo nuevo para mí", planteó Ocasio-Cortez ayer jueves en el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La mujer más joven de la historia ser electa para integrar el Congreso de Estados Unidos estableció que "me he enfrentado a las palabras del señor Yoho y otros hombres diciendo lo mismo mientras me acosaban en restaurantes. He echado a clientes de bares en los que trabajaba por usas esas palabras. Esto no es nuevo y ese es el problema".

Ted Yoho (al centro) / Foto: Getty Images

"Este no es un problema puntual, es cultura. Es una cultura de impunidad, de aceptar la violencia, el lenguaje violento contra las mujeres y una estructura de poder que lo apoya", continuó.

Sobre las excusas de Yoho, la legisladora de 30 años manifestó que "no me voy a quedar esperando una disculpa de un hombre que no tiene ningún tipo de resentimiento por usar ese lenguaje contra las mujeres. Lo que me parece inaceptable es usar a las mujeres, nuestras mujeres, nuestras hijas, como escudo y como excusa de un comportamiento deplorable".

Para finalizar, Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo que "el señor Yoho dijo que tiene una mujer y dos hijas. Soy dos años más joven que la hija pequeña del señor Yoho. Yo también soy hija de alguien. Mi padre, por suerte, no está vivo para ver cómo el señor Yoho ha tratado a su hija. Mi madre ha visto por televisión la falta de respeto de Yoho en esta Cámara. Y estoy aquí porque tengo que demostrarle a mis padres que soy su hija y que no me criaron para aceptar los insultos de un hombre".