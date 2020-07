Senador Moreira critica a Pamela Jiles tras ofrecerle su cuerpo: "Las feministas y gente de oposición no dijeron absolutamente nada"

Pamela Jiles y el retiro de fondos AFP: "Le ofrezco mi cuerpo al senador Moreira para que se apruebe esta reforma"

"He rogado, he suplicado, he hecho todo lo que se puede hacer", sostuvo la diputada del Frente Amplio, en referencia a la votación en particular que se llevará a cabo este miércoles en la Cámara Baja.