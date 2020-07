Primeros días de desconfinamiento en Argentina: aumento récord de casos y los cementerios trabajan en secciones covid-19

Argentina sigue experimentando el alza más importante de los casos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, que ya superan los 153.000 y varios cementerios de Buenos Aires preparan secciones especiales para los fallecidos por esta enfermedad.

Con 5.439 nuevos casos reportados el sábado y 40 fallecidos, que suman un total de 2847 desde el comienzo de la pandemia, Argentina reportó esta semana la mayor cantidad de contagios y fallecimientos desde que se decretara la cuarentena el pasado 20 de marzo. Esto sucede en la misma semana que el gobierno de Alberto Fernández comenzó a relajar las medidas y permitió la reapertura de ciertas actividades económicas, afectadas por la difícil situación económica del país.

Mientras, al menos en dos de los tres cementerios de Buenos Aires, Chacarita y el cementerio de Flores, se preparan cientos de tumbas adicionales en secciones especiales para los fallecidos por esta enfermedad, siguiendo estrictos protocolos de seguridad como una forma de aislarlo de personas que murieron por otras causas.

También se establecen horarios especiales para llevar al cementerio a los muertos por covid-19, que son trasladados directamente desde el hospital y recibidos por personal con equipo y vestimenta de protección personal.

Las autoridades insisten en que no se han registrado más muertos que otros años por estas fechas, dato que es confirmado por los dueños de funerarias de los alrededores. La cantidad de decesos es la "estacional" de uno de los meses de más trabajo al año, confirmó a The Associated Press Jorge Martino, dueño de la Funeraria Zuppi.