Maldonado se queda sin una "indomable": renunció Claudia Schmidt

Es que el programa "Las Indomables", que es transmitido por el canal de YouTube de Patricia Maldonado, tiene la grande en redes sociales y por diversos motivos.

A las críticas por los dichos de Maldonado contra Daniela Vega, ahora se suma la renuncia de una de sus panelistas: la modelo uruguaya Claudia Schmidt.

Patricia Maldonado ataca por segunda vez a Daniela Vega: "Es hombre, tiene próstata y nunca va a tener ovarios, no va a tener útero" "Es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre", arremetió.

De acuerdo a lo que informa El Filtrador, por una polémica ocurrida este viernes. Mientras se encontraban leyendo los comentarios del público del programa, Schmidt quiso dar un comentario acerca del matinal de Mega, "Mucho Gusto", a raíz del caso tijeras, protagonizado por José Miguel Viñuela.

“Yo creo que se trataron de adaptar a la realidad y se olvidaron de que…”, alcanzó a decir Schmidt antes de ser interrumpida por Maldonado, que sobre las palabras de la expanelista de Intrusos (La Red) dijo “¿sigamos saludando?”.

De ahí la tensión se incrementó cuando Schmidt reprochó a la opinóloga por la acción, señalándole: “Paty, no me cortes cuando estoy hablando porque también me gusta dar mi opinión”, dijo la uruguaya.

El medio tuvo acceso al mensaje que envío la modelo a sus ahora ex compañeras, Maldonado y Catalina Pulido, informa su renuncia al espacio.