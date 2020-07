Matthei asegura que "el plebiscito del ‘Sí’ y del ‘No’ nos hizo un tremendo daño como país"

Quedan tres meses para el plebiscito, y la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei comparó la instancia con la votación por el “Sí” o el “No” de 1988.

En conversación con La Tercera, la jefa comunal dijo que “me cuesta entender por qué en Chile seguimos tan pegados en el pasado y por qué algunos defienden tanto y otros quieren destruir todo lo que sucedió hace 40 ó 50 años. Creo que el plebiscito del ‘Sí’ y del ‘No’ nos hizo un tremendo daño como país. Obligó a la gente a marcar blanco o negro, cuando la realidad nunca es blanca o negra, siempre son matices de grises”.

“Lo que siento es que la Constitución que se creó en los años ’80, les guste o no les guste, estaba destinada a sacarnos de un nivel de pobreza muy desesperante. Y fue efectiva en eso. Pero la sociedad cambió. Nuestra sociedad hoy es muy distinta a la de los años ’80”, señaló.

A pesar de que no especificó su voto para octubre, la alcaldesa precisó que "creo que no hay nadie que no diga que le gustaría hacer algunos cambios a la Constitución. ¿Cuál es el temor? Que los cambios sean tan locos, que nos transformen en otra sociedad. Entonces, nuevamente estamos pensando en blanco o negro”.