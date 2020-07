El repudiado comentario de Patricia Maldonado contra Daniela Vega

Daniela Vega es trending topic en Twitter y ¿por qué? Bueno, porque nuevamente fue tema de conversación de Patricia Maldonado, en su canal de YouTube, junto a Claudia Schmidt y Catalina Pulido.

Todo partió cuando la actriz comenzó a decir que en la actualidad siente que hay una especie de heterofobia, "yo no me siento en igualdad de condiciones, porque resulta que me siento descalificada por muchos homosexuales, discúlpenme, soy heterosexual, discúlpenme, me gustan los hombres", precisó.

En ese momento, Maldonado toma la posta y recordó cuando la criticaron por decir que la actriz Daniela Vega (Una mujer fantástica) era hombre.

"Perdón, perdón, a mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega….yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero", precisó.