Ministra Karla Rubilar y subsecretaria Paula Daza explicaron los detalles del "Paso a paso" en una transmisión especial

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, junto con la subsecretaria de salud pública, Paula Daza, decidieron aclarar dudas sobre el plan "Paso a paso" del gobierno para iniciar el desconfinamiento del país. A través de una transmisión especial, ambas autoridades detallaron las distintas etapas del mencionado plan.

Esto, considerado que mañana varias comunas del país avanzarán a nuevas etapas del "Paso a paso". Además de detallar las etapas de las regiones que tendrán cambios, las autoridades respondieron a preguntas y dudas que les llegaron vía redes sociales.

Con una lógica similar a un programa televisivo, la ministra vocera fue canalizando las distintas preguntas para que la subsecretaria las responda.

Te compartimos la transmisión aquí:

Algunas de las dudas aclaradas

Ambas autoridades aclararon dudas durante toda la transmisión. En esta línea, la ministra Rubilar señaló que "ninguna región del país se encuentra en la última etapa". Por lo que hizo el llamado a informarse sobre las distintas etapas del "Paso a paso". Por otra parte, la subsecretaria Daza, recordó que los adultos mayores de 75 años tendrán permiso para salir. "Pueden salir tres veces por semana, una hora al día", señaló la autoridad.

También recordó que "pueden salir solos o con un acompañante. No necesitan un permiso, pero deben portar su carnet de identidad". Sobre medidas del día a día, Karla Rubilar destacó que, independiente de la etapa, hay cosas que deberán ser permanentes. "El lavado de manos, la distancia física mínima de un metro, tener cuidado con el saludo, el uso de la mascarilla, deben mantenerse", detalló. "Ha cambiado nuestra vida y tenemos que acostumbrarnos a vivir en modo coronavirus", destacó la ministra.

Dudas sobre el plebiscito

Con respecto al plebiscito, la subsecretaria Daza destacó que ya se estableció que "se va a hacer el 25 de octubre". "Lo importante es que se cumplan todos los resguardos para la salud de las personas. Estamos trabajando en eso", agregó.

Sobre el mismo tema, la ministra Rubilar, dio que "para nosotros como gobierno es importante". "Estamos haciendo todos los esfuerzos, entendiendo que estamos enfrentando una elección en una pandemia", agregó. Respecto a la coordinación de este tema, la ministra explicó que "el ministerio del interior está reuniendo a todos los actores relevantes, para tener las condiciones ideales para que los electores para votar". "Por supuesto que nos interesan los aportes de los partidos políticos para que esto sea posible", respondió ante la pregunta de "cómo participarían ellos".

Consultada sobre la posibilidad de voto de los ciudadanos que estén en comunas en cuarentena, Rubilar explicó que "la participación de los ciudadanos, es el compromiso que tiene este gobierno. vamos a hacer todos los esfuerzos para que todas las personas que quieran participar puedan hacerlo".

Posibilidad de mover feriados y cuenta pública

Consultadas las autoridades por la posibilidad de mover feriados al 2021, y tener más fines de semanas largos para apoyar a la economía del país, la ministra Rubilar señaló que "entedemos que es una idea incipiente, es parte de todo lo que analiza el gobierno y se valora en su mérito".

Adicionalmente, se refirió a la próxima cuenta pública del Presidente Piñera. "Estos no son un anuncio para una cuenta pública. No son para mostrarlos como logros de una cuenta en particular", señaló la Ministra. "Más allá de si hay una cuenta púbica o no, nuestro llamado al Congreso es aprobar rápido. Para que la ayuda llegue a la gente rápidamente", enfatizó.