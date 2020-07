Mujer alérgica al sol vive de noche y usa un casco de astronauta

Una condición médica rarísima dio a conocer el Daily Mail inglés. Se trata de lo que sufre una mujer de Marruecos llamada Fatima Ghazaoui, quien tiene una alergia extrema al sol por lo que desarrolla su vida principalmente de noche. Y cuando rara vez se expone al astro rey, usa un casco similar al de los astronautas para evitar el daño que le causa la radiación ultravioleta.

Ella tiene 28 años, tuvo que dejar el colegio a los trece y vive en Mohammedia, ciudad portuaria en la costa oeste marroquí, entre Casablanca y Rabat.

Los médicos le diagnosticaron su mal, llamado xerodermia pigmentosa, cuando tenía dos años. Es una afección genética que hace que su piel sea más vulnerable a la radiación ultravioleta del sol y a algunas luces artificiales, lo que aumenta la posibilidad de desarrollar un agresivo cáncer que puede matarla con rapidez.

La piel de Fatima Ghazaoui está llena de pecas. Además, presenta signos de sequedad y envejecimiento. Y puede sufrir quemaduras incluso en un día nublado. Por ello no ha salido de su casa, cuyas ventanas tienen filtros especiales, sin protección desde hace dos décadas.

“Rara vez salgo a la luz del día. Y si lo hago debo usar lo que llamo una “máscara de la NASA” y guantes para protegerme de los rayos. Paso todo el tiempo en interiores y mi día empieza por la noche”, comentó al Daily Mail la mujer, quien debe aplicarse bloqueador cada hora.

Woman with a rare genetic condition wears a 'space helmet' to protect her skin – and hasn't left the house without it for 20 years https://t.co/ew927RVH9g

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 27, 2020