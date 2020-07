Asociación de AFP anunció que no habrá tope máximo de Cuenta Rut tras conversaciones con Banco Estado

Solo faltan unos días para que se habiliten las solicitudes para el retiro del 10% de los ahorros en las AFP. A partir de este jueves ya se podrá realizar el trámite online. Si bien, existe un plazo de 365 días para hacer la solicitud, muchas personas requieren de esos fondos pronto. Para hacer frente a necesidades económicas por la pandemia. Y hay novedades. Una de ellas tiene relación con la Cuenta Rut.

Desde la Asociación de AFP se canalizarán todas las solicitudes en un sitio web. Sugieren no acudir presencialmente a alguna sucursal de su administradora. En conversación con Chilevisión Noticias, el gerente general de la asociación, Fernando Larraín, aseguró que sólo que solicitará el Rut del solicitante y el número de su documento de identificación.

La cuenta en BancoEstado tiene actualmente un límite de dinero que puede recibir en depósito, pero esta restricción quedará anulada para recibir los fondos de las AFP.

Tope del Banco Estado

En la misma entrevista, el ejecutivo señaló que habría un cambio respecto al tope de depósito de la Cuenta Rut. Esto, tras conversaciones de la Asociación con BancoEstado. Recordemos que, quienes iban a recibir más de 4 millones de pesos, no podrían recibir el pago en esas cuentas. Sin embargo, eso cambió. “Los traspasos que vayan desde las AFP directamente a BancoEstado se van a ampliar esos límites, no van a correr en ese caso particular. Ahora, si es desde otro banco al BancoEstado, ahí los límites se van a mantener”, aseguró Larraín.